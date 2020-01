Sido Postma nieuwe hoofdtrainer Waterpoort Boys

Sneek-Stadgenoot Sido Postma wordt met ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Waterpoort Boys en daarmee de opvolger van Janco Croes die de gele hesjes vanaf medio 2017 onder zijn hoede had.

Met Postma kiest de Technische Commissie van de Wéé Péé Béé voor ervaring, want de trainerscarrière van de 51-jarige oefenmeester begon al in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw. Die voerde hem als hoofdtrainer langs De Wâlde, SC Berlikum. WTOC, Oldeboorn Gorredijk, Drachten, Harkema Opeinde, Jubbega, Sint Annaparochie, Olyphia en opnieuw Drachten. Daarnaast had hij de vrouwen van ONS Sneek, Sint Annaparochie en momenteel de dames van Heerenveense Boys onder zijn hoede en fungeerde hij onder Bert Hollander twee seizoenen als assistent-trainer bij LSC 1890.

Postma die aan de Thomas Zandstrastraat een eenjarige verbintenis met een optie voor een tweede seizoen heeft getekend, liet in een eerste reactie weten dat Waterpoort Boys hem altijd getrokken heeft en dat hij de club graag verder wil helpen bij de ontwikkeling naar een stabiele derdeklasser. Daarnaast ligt er volgens de trainer op het Schuttersveld een prachtige uitdaging om in de komende jaren naast de al ingepaste “jonkies” ook de talenten uit de JO19- en JO17-lichting in te passen.

Bron: www.waterpoortboys.nl