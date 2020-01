Holland Casino wordt één van de hoofdsponsors Zilveren Bal schaatsshow

Leeuwarden-Holland Casino Leeuwarden wordt één van de hoofdsponsors van De Zilveren Bal, ‘s werelds snelste schaatsshow. “Deze samenwerking biedt nieuwe kansen om de beleving van de bezoekers tijdens het evenement naar een hoger niveau te brengen”, aldus toernooidirecteur Jan Ykema.

Zo kunnen bezoekers dit jaar leuke prijzen winnen tijdens de jubileumeditie van De Zilveren Bal. Bij binnenkomst kan men voorspellen welke schaatsers het toernooi winnen en in welke tijd zij dit doen. De juiste voorspellingen worden beloond met mooie prijzen, waaronder een overnachting in een Holland Casino stad naar keuze inclusief speelgeld.

Samenwerking vanzelfsprekend

De kersverse samenwerking is volgens directeur Hans van der Veen een logische: “De Zilveren Bal is een Fries evenement waar wij als Holland Casino ons graag aan verbinden. Onze slogan ‘Leef spannend’ komt goed tot zijn recht tijdens De Zilveren Bal. De spanning van dit toernooi beleef je samen met vrienden, familie en collega’s, net als het spel in het casino.”.

Hoger niveau

Ykema is verheugd met de komst van Holland Casino Leeuwarden als hoofdsponsor. “Het is fantastisch dat een Nederlands merk als Holland Casino zich aan ons toernooi verbindt. Het past bij onze doelstelling om de beleving en entertainment naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast biedt het de kans om het toernooi sporttechnisch verder te ontwikkelen.”.

De Zilveren Bal biedt vanaf dit jaar aan meerdere partijen de mogelijkheid om zich te profileren als hoofdsponsor. Dit is goed voor de continuïteit en kwaliteit van het evenement. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking met de locatie Elfstedenhal geïntensiveerd tot hoofdsponsorschap. Dit levert een efficiëntieslag op voor het evenement, wat nieuwe kansen biedt.

De Zilveren Bal

De Zilveren Bal vindt op woensdagavond 11 maart voor de vijfde keer plaats in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Tijdens het spectaculaire evenement nemen de beste schaatsers ter wereld het tegen elkaar op over 100m in een bijzondere ambiance. O.a. Laurent Dubreuil (CAN), Yuma Murakami (JAP) en Angelina Golikova (RUS) hebben zich reeds aangemeld. Kaarten voor De Zilveren Bal zijn verkrijgbaar via www.dezilverenbal.nl en de kassa van de Elfstedenhal.