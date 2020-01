De bal rolt weer ….voorbeschouwing 25 en 26 januari  

Sneek-Op het Zuidersportpark ging ONS Sneek afgelopen zaterdag ook in de tweede competitiewedstrijd van 2020 tegen Jong Almere City FC nipt onderuit. Komende weekeinde spelen de oranjehemden opnieuw thuis en wel tegen FC Lisse. Ook de andere Sneker clubs pakken dan de competitie weer op. Sneek Wit Zwart ZM doet dat zaterdag in Luttelgeest bij TONEGO en Waterpoort Boys treedt dan op eigen terrein aan tegen SC Bolsward. Op zondag ontvangt Sneek Wit Zwart SC Stadspark en speelt Black Boys op het Schuttersveld de uitwedstrijd tegen SC Terschelling. LSC 1890 tenslotte reist naar Lemelerveld voor het treffen met de club van die naam.

ONS Sneek – FC Lisse

​zaterdag 14 december 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Doordat men de tegengoals wel heel gemakkelijk weggaf, bleef ONS Sneek afgelopen zaterdag ondanks een alleszins redelijke pot opnieuw met lege handen achter. Wat dat betreft was de wedstrijd tegen Jong Almere City FC “business as usual”. De voorbereiding op het duel van komende zaterdag is dat allerminst. Deze week gaat het op het Zuidersportpark eerst en vooral – en terecht – over het overlijden van oud-speler en trainer Chris de Wagt en is de wedstrijd tegen FC Lisse louter en alleen bijzaak.

​FC Lisse kende dit seizoen een niet al te beste start en had na zeven speelronden slechts vijf punten achter zijn naam staan. Toen kwam ONS Sneek op bezoek en dat duel leverde de ploeg uit de bloembollenstreek dankzij een 4-1 overwinning drie punten op. Sindsdien begon het op Ter Specke te lopen en voegden de Lissenaren in negen duels achttien punten aan het totaal toe. inmiddels is de ploeg van scheidend trainer Robbert de Ruiter naar de zesde plaats gestegen en is het verschil met ONS Sneek dat ten tijde van de heenwedstrijd slechts twee punten bedroeg, tot 22 punten aangegroeid.

Daarmee staat de hoofdmacht hoger dan vorig seizoen, toen men na de degradatie uit de tweede divisie met 51 uit 54 bovenaan het rechterrijtje eindigde. Tegen ONS Sneek werd in dat seizoen overigens geen enkel punt behaald, want oranje schreef toen beide confrontaties op zijn naam. In november 2018 maakte Klaas de Vries op slag van rust een treffer van Oussama Siali ongedaan en deed Ale de Boer tien minuten voor tijd “South Park” exploderen, waarna de naar Trump-land vertrekkende Jelle de Graaf in de return de enige treffer voor zijn rekening nam en daarmee voor even Koning werd.

​De club uit Zuid Holland die zich voor dit seizoen versterkte met onder meer Jeffrey Kleibroek en Jordi Tiktak (beide ODIN ’59) en daarnaast o.a. Tom Duindam (SJC), Niels Ens (ADO Den Haag) en Kubilay Köylü (asv De Dijk) aan de selectie toevoegde, is ook al druk in de weer voor volgend seizoen. Inmiddels stelde de club voor het seizoen 2020-2021 Raymond Bronkhost van ADO ’20 als trainer aan en verzekerde FC Lisse zich voor dat seizoen van de diensten van Mitchel Bormann (Ajax), MDaarmee staat de activiteit in schril contrast tot die aan de Alexanderstraat, waar sprake is van een exodus van spelers. Dat heeft alles te maken met de nieuwe weg die ONS Sneek inslaat en waarvoor men eigenlijk al voor dit seizoen heeft gekozen. Weinigen op “South Park” – en ONS-watcher Henk van der Veer schreef daarover al in zijn dagboek (zie kader) – rekenen nog op handhaving in de derde divisie. De focus ligt dan ook al op volgend seizoen, waarin ONS onder leiding van de nieuwe trainer aan een nieuwe formatie gaat bouwen. Die nieuwe ploeg moet volgend seizoen zien te overleven en moet daarna uitgroeien tot een ploeg die in de hoofdklasse structureel bovenin meedraait. ​aurice van der Neut (Noordwijk) en Toon Zwetsloot (Ter Leede).

​Met die wetenschap weet iedereen met een beetje boerenverstand dat men Jan Vlap de tijd moet gunnen en dat men de oefenmeester die bij vrijwel elke club successen aan zijn indrukwekkende palmares toevoegde, volgend seizoen niet op de resultaten mag afrekenen. Net zoals ONS Sneek tegen FC Lisse niet op het resultaat mag worden afgerekend, want die wedstrijd is aan het eind van deze week zoals hiervoor al werd vermeld, echt niet meer dan bijzaak.

Sneek Wit Zwart – SC Stadspark

zondag 26 januari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart kende een vrolijke winterstop, want door een late treffer van Alwin Velds won de hoofdmacht vlak voor de Kerstdagen in Norg van GOMOS en daarmee heroverde de ploeg van trainer Germ de Jong de koppositie. Daardoor is Sneek Wit Zwart in de eerste klasse F het wild waarop gejaagd wordt en de eerste club die de jacht opent, is SC Stadspark dat komende zondag naar Tinga komt.

SC Stadspark ontstond op 1 mei 2014 na een fusie van SC Gronitas met v.v. de Vogels en kwam bij “de oprichting” uit in de derde klasse. In het tweede seizoen op dat niveau werd met een straatlengte voorsprong de titel behaald en twee jaar later promoveerde men via de “escaperoom” (lees: de nacompetitie) naar de eerste klasse. Daarin is men momenteel voor het tweede opeenvolgende jaar actief en als men het ritme van de voorbije jaren volgt, dan zou de hoofdmacht aan het einde van dit seizoen naar de hoofdklasse moeten promoveren.

Promotie is evenals vorig seizoen ver weg, tenzij de formatie van trainer Robert Bos er een fenomenale tweede seizoenshelft uitgooit. Gelet op de prestaties ligt dat echter voor de hand. Vorig seizoen eindigde SC Stadspark als twaalfde en had men de herkansing van de herkansing nodig om zich ten koste van LSC 1890 te handhaven. Dit seizoen verloopt tot nu toe niet veel beter, al staat de tiende plek die men momenteel inneemt, aan het einde wel gelijk aan een vrijwaringsbewijs voor de strijd om lijfsbehoud.

Veertien punten is tot nu de oogst die SC Stadspark vergaarde. De ploeg versloeg Roden, GAVC, Dalfsen en FVC en deelde met VKW en GOMOS de punten. In de duels met de clubs uit het linkerrijtje ging men echter onderuit en daaruit zou men kunnen concluderen dat Sneek Wit Zwart als koploper niet tot de clubs behoort, waartegen SC Stadspark doorgaans de punten haalt. Ook op de laatste speeldag van vorig seizoen kwam men in Sneek niet in de buurt van de punten, want de Snekers trokken toen door goals van Harvey de Boer, Kevin Huitema, Joram Smits, Gerben Visser en Jorn Wester met 5-0 de overwinning naar zich toe. Eerder dat seizoen lieten de Snekers zich bij het scheiden van de markt met 3-1 echter de kaas van het brood eten, al deed die uitslag het wedstrijdbeeld toen wel geweld aan.

Niet bekend is, of dat bij het verloren oefenduel tegen ON Groningen ook het geval was. Wat we wel weten, is dat trainer Germ de Jong er met Age Hains Boersma een extra wapen bij heeft gekregen en dat dit breekijzer bij de herovering van de koppositie een niet onbelangrijke rol vervulde. Hij was namelijk degene die tegen GOMOS vlak voor tijd de bal uit een corner voor de goal kopte en zo Alwin Velds de gelegenheid bood om de winnende tegen de touwen te jassen.

Of “Boom Boom” zondag weer op de bank plaatsneemt of in de basis verschijnt, blijft afwachten, maar ook zonder hem moet Sneek Wit Zwart dat in het eerste oefenduel met 5-0 van het feestvierende Leeuwarder Zwaluwen won en gisteravond in Harlingen tegen Zeerobben na tachtig minuten – de licht installatie viel uit – met 2-1 aan de goede kant van de score bleef, in staat zijn om de punten in Sneek te houden. En zeker als men zondag met dezelfde arbeidsethos te werk gaat als in de tweede helft tegen GOMOS.

Lemelerveld – LSC 1890

zondag 26 januari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Heidepark – Lemelerveld

De herfst was niet bepaald de periode van LSC 1890, maar toen de winter (welke winter?) naderde richtte men zich met dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden op en wrong men zich tussen de ploegen die vooralsnog achter de top drie om de restjes vechten. Die top drie bestaat uit LAC Frisia 1883, Jubbega en Lemelerveld en laatstgenoemde is komende zondag gastheer van de Snekers.

Dat was men een maand of acht terug ook, want toen troffen beide ploegen elkaar in de eerste ronde van de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse ook al een keer. De ploeg van trainer Richard Smit nam toen op slag van rust door toedoen van Joey Nijenkamp een voorsprong, maar in de laatste twintig minuten loodsten Daan Daniëls en Rodi de Boer LSC 1890 alsnog naar de finale. Lemelerveld eindigde dat seizoen trouwens als tweede en was eigenlijk de enige serieuze belager van kampioen SV Dalfsen. Uiteindelijk maakten de twee nederlagen tegen de “buurlui” het verschil.

Bijna tien jaar geleden speelde Lemelerveld nog in de vierde klasse. In het seizoen 2012-2013 bleef men in de titelstrijd o.a. Colmschate, IJsselstreek en Activia voor en een jaar later herhaalde men dat kunstje in de derde klasse. Onder meer Helios Deventer, Heerde en het eveneens gepromoveerde Colmschate bleken toen niet bij machte om Lemelerveld bij te benen. Het tweede optreden in de tweede klasse duurde evenals de premiere in het seizoen 1998-1999 echter slechts twaalf maanden, al kwam daaraan eerst in de nacompetitie een einde. Twee seizoenen later keerde men echter weer terug en bij die rentree die in Noord plaatsvond, ging het beter en eindigde men uiteindelijk als zevende. Die opgaande lijn trok Lemelerveld vorig seizoen door en nadat men de tweede periodetitel wist te veroveren, beëindigde men de ratrace als tweede, waarna men zoals hiervoor al werd vermeld, in de eerste ronde van de play offs tegen LSC 1890 zijn Waterloo vond.

Dit seizoen vond Lemelerveld pas op de laatste speeldag voor de winterstop voor het eerst zijn Waterloo, want toen was Dedemsvaart met 3-1 te sterk. In de voorgaande elf wedstrijden stapte men negen keer als winnaar van het veld en alleen Jubbega, actueel de nummer twee van de ranglijst, en Heerde wisten op het Heidepark een punt uit het vuur te slepen. Jubbega is overigens vooralsnog de voornaamste belager van de ploeg uit de regio groot Zwolle die met 29 uit 12 de dans leidt.

Het bezoek aan Dedemsvaart toonde echter aan, dat ook Lemelerveld een ploeg van vlees en bloed is en dat men minder ongenaakbaar is dan tot die wedstrijd werd aangenomen. Hoewel men tegen Beilen in de slotfase nog – en onnodig – punten liet liggen, toonde LSC 1890 met het naderen van de winterstop daarentegen aan dat met “the Blues” rekening dient te worden gehouden, al komt de opleving naar alle waarschijnlijkheid te laat om bij de titelstrijd nog in te breken.

Wel kan LSC 1890 dat in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zowel van Heerenveen (5-3) als van Geel Wit (4-1) won en gisteravond nipt van Leeuwarder Zwaluwen verloor, die strijd voor anderen openbreken. Bij een Sneker overwinning is jet namelijk niet uitgesloten dat Jubbega en LAC Frisia 1883 zich naast c.q. in de buurt van Lemelerveld nestelen. Alsdan is de hiervoor getrokken conclusie dat de Sneker opleving te laat kwam, wellicht ook iets te voorbarig geweest.

TONEGO – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 25 januari 2020 – 14.30 uur

Sportpark Tonego – Luttelgeest

In de eerste seizoenshelft mocht de Wéé Péé Béé een aantal keren niet klagen dat de punten in Sneek bleven of meer naar de Waterpoortstad gingen. Aan de andere kant had er ook een aantal keren meer ingezeten zoals in de confrontatie met titelkandidaat AVC en in het duel met het eveneens kansrijke SSA Creil-Bant. In die duels deed men zichzelf eigenlijk tekort, al werd vooraf beide keren blind voor een gelijkspel getekend.

De laatste wedstrijd tegen de tegenstander van komende zaterdag i.c. SC Bolsward eindigde overigens ook in een puntendeling (2-2). Dat gebeurde vorig seizoen op de laatste speeldag in een wedstrijd waarin er voor beide ploegen niets meer op het spel stond. Daarbij maakte Waterpoort Boys dankzij goals van Kevin Kedde en Patrick Bles een 2-0 achterstand ongedaan. In de heenwedstrijd waren de Snekers daarentegen oppermachtig en werd door treffers van Richard Hamstra, Marcel Hempenius, Mohammed Hasan Arsandar en Ron Huitema uiteindelijk een ruime en eenvoudige zege bijgeschreven.

SC Bolsward eindigde vorig seizoen overigens als nummer acht. Momenteel staat men met veertien uit twaalf net een treetje lager en die positie dankt men aan de zege in de inhaalwedstrijd tegen Foarut, waardoor de “Bolserters” een plekje stegen. Voor de jaarwisseling trok de ploeg van trainer Jacky Nijholt alleen tegen De Wâlde, HJSC en AVC aan het langste eind waarbij de overwinning op de titelkandidaat uit Sexbierum zeker opmerkelijk mag worden genoemd. Verder behaalde SC Bolsward tegen Sleat en QVC nog een puntje, maar de overige zes duels gingen verloren en vooral de 11-0 nederlaag op het eigen Bolwerk tegen SC Franeker hakte er flink in.

De club uit de Hanzestad die omtrent de nieuwbouw op dat sportpark en de ontwikkelingen rondom twee supermarkten met de gemeente in de clinch ligt, begon na de fusie met SC Bolswardia in de derde klasse. Dat niveau hield men twee seizoenen vol en sinds het seizoen 2015-2016 komt de zaterdagtak in de vierde klasse uit. Daarin deed men tot nu toe met een vijfde, een zevende, een vierde en een achtste plaats nooit echt om de hoofdprijs mee, al nam men twee seizoenen terug wel deel aan de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. Die stap bleef echter uit en de club blijft dan ook achter bij de verwachtingen die men bij de fusie had. Toen leefde namelijk de gedachte leefde, dat SC Bolsward na de samensmelting ook sportief stappen zou maken.

Ook Waterpoort Boys heeft de ambitie om sportief stappen te maken. De club wil zich zo viel in de advertentie voor een nieuwe hoofdtrainer te lezen, binnen enkele jaren tot een stabiele derdeklasser ontwikkelen en dan het vizier op de tweede klasse richten. De eerste stap in die richting is nog altijd mogelijk, want de Snekers behoren dit seizoen in vier A samen met SC Franeker, AVC, SSA Creil-Bant en Delfstrahuizen tot de ploegen die de dienst uitmaken. Bovendien deed men voetballend voor de meeste van die andere gegadigden niet onder en had er zoals hiervoor al werd vermeld, een paar keer meer ingezeten. Alleen tegen het Dolsterhûzen van Gerben Visser mocht men nergens aanspraak op maken.

Waterpoort Boys zal voor het duel van komende zaterdag ongetwijfeld druk voelen want als men in vier A tot de kanshebbers wil blijven behoren, zal er coute que coute gewonnen moeten worden. Een zege lijkt echter geen vanzelfsprekendheid. De Snekers die laat met de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begonnen, lieten afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Heeg namelijk niet een al te beste indruk achter. Qua niveau zal de selectie van trainer Janco Croes ten opzichte van dat duel dan ook een stapje moeten maken, wil men de eerste stap richting de hiervoor genoemde ambitie in het vizier houden.

SC Terschelling – Black Boys

zondag 26 januari 2020 – 11.45 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

De opnieuw ingeplande wedstrijd tegen MKV ’29 ging afgelopen zondag opnieuw niet door. Van de ploegen die Black Boys in de smiezen houdt en die wel in actie kwamen, behaalde alleen Langweer drie punten. Dat deed men tegen SC Terschelling en die ploeg treedt komende zondag op als “gastheer” van de Zwartjes, al vindt die ontvangst in verband met de toestand van het veld op het Waddeneiland op het Schuttersveld plaats en wordt er in verband met de dienstregeling van Doeksen al in de ochtenduren afgetrapt.

SC Terschelling ontstond veertig jaar geleden na een fusie tussen Quick ’35 en TVV. De fusieclub begon in de eerste klasse van de Friesche Voetbalbond, maar stak al na drie seizoenen de grens met de KNVB over om twee seizoenen later de omgekeerde route te volgen. De afdaling nam echter slechts één seizoen in beslag, waarna het hernieuwde optreden opnieuw twee seizoenen duurde. In het seizoen 1990-1991 keerde men na een seizoen in de eerste klasse en één in de hoofdklasse van de FVB weer terug en vertoonde men vijf seizoenen lang zijn kunsten in de vierde klasse. Medio 1995 kwam aan dat verblijf een einde en na een jaar in de eerste regionale klasse werd men bij de herschikking van het voetballandschap in 1996 in de vijfde klasse ingedeeld. Dat niveau werd tot de zomer van 2010 afgewisseld met de zesde klasse.

​Bij het begin van het vorige decennium stak SC Terschelling één seizoen de Waddenzee als vierdeklasser over, waarna men twee seizoenen in de kelderklasse uitkwam. In het seizoen 2012-2013 eindigde men achter Nicator en Black Boys als derde en wist men in tegenstelling tot de Snekers via de play offs promotie te bewerkstelligen. Na twee seizoenen moest men echter weer een stap terug doen, maar in het seizoen 2016-2017 promoveerde men onder leiding van trainer Jappie Booij en sinds 2017-2018 zitten er weer vierdeklassers op de veerboot.

Dat zou dit seizoen echter wel eens voor het laatst kunnen zijn, want momenteel neemt SC Terschelling met slechts vijf punten de laatste plaats in en en vermeldt het tussenrapport alleen een overwinning op SC Joure en remises tegen SC Bolsward en ONB. De overige zeven wedstrijden – SC Terschelling kwam tot nu toe slecht tien keer in actie – gingen verloren.

​Ook drie van de meest recente confrontaties met Black Boys gingen verloren. In het seizoen 2017-2018 trokken de “All Blacks” dankzij Richard Hamstra en een “own goal” nipt aan het langste eind, waarna men in de return door onder meer een hattrick van Kewin de Jong een 1-0 achterstand wegpoetste en uiteindelijk met 4-1 aan het langste eind trok. Vorig seizoen was de overzeese confrontatie al bij rust in het voordeel van de Es Céé beslist en later vormde de 2-1 zege in de thuiswedstrijd één van de bouwstenen van de indrukwekkende eindsprint van de “Men in Black”.

In de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen MKV ’29 schreven we dat Black Boys zich bij winst voor het eerst sinds jaren wel eens in het linkerrijtje terug zou kunnen vinden. Dat laatste werd door de afgelasting echter uitgesteld, maar bij een overwinning op SC Terschelling kan men dat alsnog realiseren. Het is nu aan de mannen van trainer Lars Niemarkt om er voor te zorgen dat uitstel geen afstel wordt en dat men de alleszins redelijke periode van voor de winter tegen de hekkensluiter van een passend vervolg voorziet.

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto: Henk van der Veer