Inschrijving 4 vrijheid van Sneek los!

Sneek – Vanaf vandaag is de inschrijving voor de 4 vrijheid van Sneek geopend! Het hardloop evenement vindt op 03 mei 2020 voor de achtste keer plaats. De recreatieve- en gevorderde lopers kunnen hun hart weer ophalen voor het authentieke rondje door hartje Sneek. Ook is het voor verenigingen, scholen en bedrijven weer mogelijk om in teams tegen elkaar te strijden. Voor de kinderen is er een speciale Rabo Kidsrun. Zij mogen gratis deelnemen en krijgen na afloop een leuke herinnering en een gezonde traktatie.

Het hardloopevenement dat voorheen onder de naam ‘4 Mijl van Sneek’ plaatsvond, staat dit jaar in het teken van 75 jaar vrijheid. Met het oog op 75 jaar vrijheid is daarom de naam van de loop veranderd. De 4 vrijheid van Sneek is intussen uitgegroeid tot een hardloopevenement van formaat. Initiatiefnemer Ying Mellema, eigenaar van Ying Media b.v., uitgever van onder andere GrootSneek, houdt van sporten en wil graag iedereen op een sportieve wijze de binnenstad van Sneek laten ervaren.

Naar het evenement toe is er een clinic in samenwerking met AV Horror, de Sneker atletiekvereniging. Dit wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Houd hiervoor de site www.4mijlvansneek.nl in de gaten. Ook voor de laatste nieuwtjes en uiteraard voor de inschrijving kunt u op de site terecht.

Meedoen aan de 4 vrijheid van Sneek betekent een groot feest. Dankzij onze sportieve partners Uit in Sneek, Gemeente Súdwest Fryslân, Atletiek Vereniging AV Horror en de steun van onze hoofdsponsors Albert Heijn en Rabobank Sneek kan dit evenement weer voor de achtste keer plaatsvinden. Inschrijven kan uiterlijk tot en met 16 april of wanneer de limiet van 2500 lopers bereikt is.