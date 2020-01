Sikke Hoekstra Scheidsrechter van Verdienste

Sneek-Zondagochtend vormde de wedstrijd SWZ Boso Sneek 2- Oosterlittens 3 het decor voor de benoeming van Sikke Hoekstra (70) tot Scheidsrechter van Verdienste. KNVB- icoon Minne Modderman was afgereisd om de onderscheiding namens de bond uit te reiken. Hij vertelde dat de KNVB drie categorieën onderscheidingen kent voor arbiters, zoals een zilveren en een gouden speld.

Voor scheidsrechters zoals Sikke Hoekstra met een “dienstverband” van veertig jaar of meer geldt de hoogste titel, “Scheidsrechter van Verdienste”. De immer bescheiden Hoekstra, die enigszins verbouwereerd was omdat hij volledig in het ongewisse was gelaten van het gebeuren, nam de gelukwensen van familie, vrienden, en de spelers van SWZ Boso Sneek en vv Oosterlittens in ontvangst. Ook voorzitter Frank Slob had warme woorden voor de clubvrijwilliger. Voor echtgenote waren er bloemen namens de KNVB en SWZ Boso Sneek.

Tekst Gerard van Leeuwen

Foto’s: Sven Batstra, SWZ Boso Sneek