Ruime winst voor VC Sneek tegen Springendal-Set Up’65

Sneek – Na de domper afgelopen woensdag waar de Sneker dames in Capelle hun kans op de beker verspeelden, staat het vizier weer vol op de competitie. De concurrentie aan de top van de Eredivisie is groot. Lukt het de dames van VC Sneek om tegen directe concurrent Springendal-Set Up’65 uit Ootmarsum hun positie voor de play-offs te versterken?

Beide teams gingen in de eerste set lang gelijk op. Zowel Sneek als de gasten speelden aanvallend goed. Mid speelster Lieze Braaksma was na een blessure weer terug in de basis, pakte de draad uitstekend op en scoorde mooie punten voor Sneek met haar aanval en block. Ook Roos van Wijnen kwam goed tot haar recht in de aanval tegen Set Up. Set Up haakte op enig moment af en verzwakte als team. De eerste set ging probleemloos naar de thuisploeg.

Ook de tweede set begon net als de eerste set gelijkwaardig. We zagen lange rally’s waar Sneek vaak aan ‘t langste end trok. Het was met name Iris Reinders die het de tegenstander moeilijk maakte met veel tactische ballen. In de tweede set pakte Sneek goed door en was duidelijk de sterkste partij.

Sneek stoomde snel door in de derde set, op naar de volle winst! Aanvallend speelde Sneek zeer goed en het spel werd prima verdeeld door Nienke Tromp. Set Up was deze avond niet in goeden doen terwijl Sneek geen kans onbenut liet om de punten binnen te harken. Sneek won deze set dan ook met overmacht.

Spannend is het niet geworden deze avond maar het resultaat is wat telt. Een keurige wedstrijd gespeeld door Sneek die hiermee liet zien zich herpakt te hebben na de verloren halve finale in het Bekertoernooi. De vierde winst voor Sneek op rij in de competitie leidt tot het verstevigen van de vierde plaats en daarmee kans op deelname aan de play-offs.

Setstanden:

25-17/25-21/25-18

Henriëtte ter Steege: “De wedstrijd is binnen, daar gaat het om! Er zijn altijd verbeterpunten als we die eruit halen winnen we nog dikker. Er is geen tijd om de verloren bekerwedstrijd te evalueren en concentreren ons op de competitie”.

Monique Volkers: “Wij waren goed vandaag. De tegenstander heeft wel betere wedstrijden gespeeld. De bekerwedstrijd afgelopen woensdag heeft ons niet uit ons ritme gehaald. We zijn op oorlogspad en willen de finale bereiken voor de landstitel”.

De volgende wedstrijd voor VC Sneek is zaterdag 25 januari uit tegen Eurosped Vroomshoop. Eurosped staat momenteel 2de en is één van de favorieten voor de landstitel.

Door: Margriet van Dijken