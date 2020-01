Nyck de Vries vijfde in Formule E race van Santiago

Santiago – Formule E coureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga is zaterdagavond als vijfde geëindigd in de derde race van het jaar. In het Chileense Santiago ging de winst naar de Duitser Max Günther.

De Vries had zich zaterdagmiddag als achtste gekwalificeerd voor de race. De race duurde 45 minuten + 1 ronde. Net na de start zag De Vries de concurrentie voorbijkomen en zakte hij naar de tiende plek. De Mercedes-coureur, die vorig jaar kampioen in de Formule 2 werd door in Sotsji naar de winst te rijden, liet zich dat niet gebeuren. Halverwege de race haalde hij zijn teamgenoot, de Belg Stoffel Vandoorne in. Daardoor pakte hij de zevende plek.

Inhaalrace Nyck de Vries

Met nog ongeveer tien minuten te gaan in de race ging De Vries de Italiaan Eduardo Mortara voorbij. Niet lang daarna passeerde hij ook de Fransman Jean-Eric Vergne, die met technische problemen kampte.

De Duitser Pascal Wehrlein, die jaren in de Formule 1 actief was moest een paar ronden voor het einde zijn vierde plek aan De Vries afstaan, maar omdat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg werd De Vries uiteindelijk vijfde.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/