Black Boys-icoon Sietse de Vries overleden

Sneek- Voetbalvereniging Black Boys rouwt om haar lid van verdienste Sietse de Vries die ondanks een afnemende gezondheid in de nacht van vrijdag op zaterdag toch nog vrij plotseling overleed. Met het heengaan van Sietse de Vries verliest Black Boys één van de belangrijkste leden, zo niet het belangrijkste lid uit de na-oorlogse periode. Een man met zwart bloed in de aderen die de club ook in moeilijke tijden trouw bleef en bleef steunen.

De Vries, de pater familias van Black Boys’ meest bekende familie en vader c.q. grootvader van coryfeeën als o.a. Wiepie, Erwin, Nicky en Sander de Vries, kwam zelf in de jaren vijftig en zestig uit voor het eerste elftal van Black Boys en werd in 1960 kampioen met de Zwartjes (zie onderstaande foto).

Na zijn actieve voetballoopbaan bleef hij nauw verbonden aan de club uit de Noorderhoek en was hij op verschillende fronten actief. Voor die inspanningen werd hij benoemd tot lid van verdienste en een aantal jaren geleden werd het inmiddels traditionele zaaltoernooi met de Kerst naar hem vernoemd en omgedoopt tot het Opa de Vries Zaaltoernooi. Bij de laatste editie van dat toernooi die drie weken geleden werd gehouden, ontbrak de éminence grise van Black Boys vanwege zijn gezondheid en werd het toernooi door zijn nazaten geopend. Ook bij de thuiswedstrijden van Black Boys 1 die hij tot op hoge leeftijd nog bezocht, moest de Black Boys-icoon de laatste maanden verstek laten gaan. Sietse de Vries is 91 jaar geworden.

