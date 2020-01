ONS Sneek geeft goals te gemakkelijk weg

Sneek- Na een voorzet van Nick Kleen volleerde Genridge Prijor de bal richting de bovenhoek, waarna Joedrick Pupe de bal als een volleerd keeper uit de bovenhoek haalde. Rood voor de Belgische verdediger en een strafschop. Daarmee leek het muntje alsnog de kant van ONS Sneek op te vallen, doch de “pengel” van Prijor werd gepareerd en voetballen tegen een ploeg in ondertal bleek vervolgens toch een stuk lastiger dan gedacht.



Nadat Jelle de Graaf met een teruggespeelde bal de gasten bijna de eerste mogelijkheid bezorgde, was de eerste echter kans voor de thuisclub. De doorgebroken Genridge Prijor bleef nadat hij doelman Stijn Keller had omspeeld, echter niet op de been en liggend was zijn inzet niet krachtig genoeg om de Snekers op voorsprong te zetten. Niet veel later leek Kenneth Aninkora aan de andere kant op weg naar de 0-1, maar nadat hij Justin van der Dam had uitgekapt, was de klus te lastig. Niet veel later was ook een voorzet van Genridge Prijor te moeilijk voor Han van Dijk, doch laatstgenoemde hield de aanval in leven waarna Jelle de Graaf met een steekpass Oege Sietse van Lingen diep stuurde en Ruendel Martina uit diens voorzet bij de tweede paal de 1-0 liet noteren.

Hoewel Van Lingen even later met een actie over links nog een hoekschop uit het vuur sleepte, was die Sneker aanval zo’n beetje de laatste uit de categorie “uit het boekje”. Na die openingstreffer nam Jong Almere City FC namelijk het commando over, al leidde dat niet meteen tot grote mogelijkheden. Zo werd een actie van Aninkora op tijd gestuit en was een inzet van dezelfde speler te slap om doelman Van der Dam te verrassen. Dat laatste lukte ook Mitchel Bergkamp na een dubbele één-twee niet en zo leek ONS de polderdruk schadevrij te doorstaan.



Na een minuut of 24 leed Jordy den Hoedt echter balverlies. De verdediger leek dat slippertje te herstellen, maar de mee opgekomen Samuel Brobbey pikte echter alsnog de bal op en schoot die vervolgens langs Van der Dam (1-1). Niet veel later kreeg Jong Almere City FC na een voorzet van Joshua Zimmerman een hoekschop en daaruit namen de gasten bijna een voorsprong. Tot opluchting van het thuispubliek reikte de lat bij een inzet van Victor van der Linde ONS de helpende hand, waarna de thuisclub bij een omhaal andermaal ontsnapte. Even later was het echter alsnog raak. Nadat Genridge Prijor uit een voorzet van Han van Dijk een niet al te gevaarlijke kopbal produceerde, zette Aninkora met een simpel passje Brobbey vrij voor Van der Dam waarna de vleugelverdediger zijn tweede van de middag onder de Sneker goalie door in de verre hoek schoof (1-2).



ONS Sneek probeerde meteen een antwoord te componeren, doch een countermogelijkheid werd heel matig uitgespeeld en een inzet van Nick Kuipers over de voor zijn doel staande Keller leverde niets op. Vervolgens was een schuiver van Van Lingen net niet venijnig genoeg, terwijl een vrije trap van Nick Burger evenmin effect sorteerde. Kort daarop leverde een Sneker hoekschop nota bene een mogelijkheid voor de gasten op (!) waarbij een foutje van Van der Dam evenals een langdurige aanval van Jong Almere City FC zonder gevolgen bleef.



Nadat vroeg in de tweede helft een schot van Aninkora werd geblokt en een rebound van Bergkamp over de goal verdween, zette ONS de zoektocht naar de gelijkmaker voort en de Snekers die aan het slot van de eerste helft ook al een keer knap onder de druk vandaan voetbalden, klopten in die fase een aantal keren op de deur. Na voorbereidend werk van Van Lingen verdween een inzet van invaller Nick Kleen naast en na een steekpass van Nick Kuipers werd de door Genridge Prijor benutte ruimte op het laatste momentdicht gelopen. Kort daarop produceerde Nick Burger na een rush van Martina niet meer dan een rollertje en zo leek de Sneker dadendrang toch weinig op te leveren, totdat Kleen zoals hiervoor al werd vermeld, de bal voorgaf en Genridge Prijor die richting de bovenhoek volleerde.



Na de daaropvolgende strafschop die overigens niet al te overtuigend werd ingeschoten, probeerde ONS wel om het personele surplus uit te buiten, maar vreemd genoeg waren de betere mogelijkheden voor de tien van Jong Almere City FC. Een van die mogelijkheden ontstond toen Jordy den Hoedt zich door Joshua Zimmerman liet aftroeven, waarna die doelman Van der Dam omspeelde en eenvoudig de 1-3 binnen schoof. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, te meer omdat de eindpass van de Snekers vaak niet zuiver genoeg was.



Een dieptepass van Jell Goselink op Zimmerman lag daarentegen langs de meetlat, doch gelukkig beschikte Van der Dam over net zo’n teen als Iker Casillas en korte tijd later kwam Van der Dam in een duel met Zimmerman opnieuw als winnaar uit de bus, al ging dat wel ten koste van een blessure. Na behandeling kon de goalie echter verder en zag hij dat ONS moeite bleef houden om kansen te creëren. Niettemin kreeg ONS nog een uitgelezen kans, toen Ruendel Martina binnen de zestien door doelman Keller van de sokken werd gelopen en de bal op de stip verdween. Nadat Martina en Genridge Prijor eerder hadden gemist, was het nu de beurt aan Tyson dos Santos en die schoot onberispelijk raak.

Daarmee leek hij “South Park” nog ‘n paar zinderende minuten te bezorgen, maar in de “Nachspielzeit” hield Jong Almere City FC toch vrij eenvoudig stand en kreeg het opnieuw de betere mogelijkheden. Na balverlies van Jelle de Graaf struikelde invaller Miquel Randas die in de slotseconden met een hamstringblessure zou uitvallen, over de bal en na een combinatie tussen Rogier Benschop en Jelle Goselink behoedde Justin van der Dam ONS opnieuw voor een grotere nederlaag. Die nederlaag leek in de openingsfase “nicht im Frage”, maar na een goed begin gaf ONS enerzijds de tegengoals veel te gemakkelijk weg en was men anderzijds niet bij machte om het personele surplus uit te buiten.

ONS Sneek – Jong Almere City FC 2-3 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Ruendel Martina (15.), 1-1 Samuel Brobbey (24.) 1-2 Brobbey (29.), 1-3 Joshua Zimmerman (63.), 2-3 Tyson dos Santos (89.-pen.)

Scheidsrechter: M. Oosting

​Gele kaart: Rogier Benschop (ONS Sneek)

Rode kaart: Joedrick Pupe (Jong Almere City FC)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Jordy den Hoedt (72. Sam Crowther), Denzel Prijor, Tyson dos Santos, Nick Burger, Jelle de Graaf, Han van Dijk (46. Nick Kleen), Ruendel Martina en Genridge Prijor

Opstelling Jong Almere City FC: Stijn Keller, Samuel Brobbey, Victor van der Linde, Joedrick Pupe, Tyrese Noslin (74. Miquel Randas), Sam Krant, Guilano With, Mitchel Bergkamp, Joshua Zimmerman (82. Roger Benschop), Kenneth Aninkora (57. Mitch Willems) en Jelle Goselink

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/