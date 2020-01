Oege-Sietse van Lingen van ONS naar VV Katwijk

Sneek- Aan de uittocht bij ONS Sneek lijkt geen einde te komen. Een ware exodus, waarvan Oege-Sietse van Lingen de volgende deelnemer is. Aankomend seizoen komt vleugelverdediger Oege-Sietse van Lingen de selectie van VV Katwijk versterken.

De 20-jarige tweebenige linksback, kan ook aan de rechterkant uit de voeten. Naast zijn verdedigende kwaliteiten en winnaarsmentaliteit valt Oege dit seizoen in de 3e Divisie op met zijn enorme drive en loopvermogen, gekoppeld aan zijn techniek en inzicht. Met zijn assists is Oege ook aanvallend voor ONS Sneek belangrijk en scoorde hij dit seizoen al vier keer in de competitie.

Oege doorliep de hele jeugdopleiding van FC Groningen en verhuisde hierna naar Leeuwarden, waar hij vorig seizoen in Jong Cambuur uitkwam. Nadat hij op de laatste dag van de overschrijving bij ONS Sneek aansloot, laat de ambitieuze linksback, ondanks het moeilijke seizoen wat de club doormaakt in de 3e Divisie, elke week een uitstekende indruk achter.

Komende zomer verhuist Oege naar Leiden waar hij de studie commerciële economie gaat oppakken. Bij VV Katwijk zal hij ook zijn oude ploeggenoot Tim Freriks tegenkomen. De veel scorende aanvaller uit de 3e Divisie komt over van OFC en beiden speelden eerder samen met elkaar bij FC Groningen-019.

Bron: www.vvkatwijk.nl