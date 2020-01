Menhir overrompelt Moestasj in tien minuten

Sneek – De basketballers van Menhir zijn prima begonnen aan de tweede helft van het seizoen. Tegenstander Moestasj, de studentenploeg uit Groningen die onderaan staat in de competitie, werd binnen tien minuten getrakteerd op een 24-0 run. De overwinning was dus snel binnen voor Menhir, al liet de ploeg na om een monsterscore te halen:73-44.



Het komt in het basketbal op seniorenniveau zelden voor dat een ploeg in een kwart niet tot scoren komt. Menhir slaagde er vrijdagavond wel in om de nul te houden. De verdediging was prima georganiseerd en het vizier stond bij de gasten nog niet op scherp. De score had nog hoger uit kunnen vallen, want ook aan de kant van de thuisploeg gingen nog veel dingen mis. Niels Haven en Ali Carti startten ongelukkig aan de wedstrijd met mislukte acties. Beiden zouden zich later herstellen. Carti’s vervanger Jeroen Zantingh gaf in deze fase het goede voorbeeld door acht van zijn veertien punten te maken.

In het tweede kwart liep Menhir zelfs uit naar 26-0, maar daarna braken de Groningers de ban en ze gingen vol in de achtervolging. De Snekers lieten verdedigend teveel steken vallen en lieten zich met name dichtbij de basket aftroeven door de feller spelende studenten. De rust was welkom voor Menhir, dat nog wel een ruime voorsprong had: 33-20. De ploeg vond in het derde kwart het ritme van het eerste kwart terug en liep onder aanvoering van Mats Haven (topscorer met 19 punten) en Ali Carti (11) weer flink uit naar 57-29.

In het slotkwart experimenteerde coach Arnold van der Meulen met de teamopstelling. Een aantal keer verving hij het gehele team, waardoor sommige spelers op ongebruikelijk posities kwamen te staan. Ook werden de jeugdspelers Jurre van der Meer, Jildert Roubos en Wouter Kruis tegelijk opgesteld. Alle drie spelers kwamen tot scoren, waarbij Roubos nog uitblonk door een onvervalste dunk. Moestasj won dit kwart op punten, maar de wedstrijdpunten bleven voor Menhir. Voor de Snekers staat aanstaande zaterdagavond een veel zwaardere uitdaging te wachten. Ze moeten op bezoek bij titelfavoriet BV Penta in Drachten.

Bij de foto van Debbie Rijsdijk: Niels Haven kende een ongelukkige start, maar hij herstelde zich in de tweede helft.