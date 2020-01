Hans de Jong nieuwe trainer Sneek Wit Zwart

Sneek-Hans de Jong wordt met ingang van het seizoen 2020-2021 de nieuwe hoofdtrainer van Sneek Wit Zwart en daarmee de opvolger van naamgenoot Germ de Jong, die eind vorig jaar te kennen gaf dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was.

De nieuwe trainer van de wit-zwarten had dit seizoen Harkemase Boys onder zijn hoede. Nadat eerder al duidelijk werd dat de derde divisionist zijn contract niet zou verlengen, werd de 57-jarige De Jong vlak voor Oud en Nieuw op De Bosk aan de dijk gezet, waarna de oefenmeester eerder deze week bij GAVC in dienst trad. Als interim-trainer moet hij de komende maanden proberen om de Grousters die met slechts twee punten stijf onderaan staan, voor de eerste klasse te behouden.

Voor zijn dienstverband bij “the Boys” had Hans de Jong in het amateurvoetbal ACV en Leeuwarder Zwaluwen onder zijn hoede en was hij werkzaam als hoofd jeugdopleidingen bij SC Cambuur en jeugd- c.q. assistent-trainer bij SC Heerenveen. Met de hoofdklasser uit Assen pakte hij in de twee seizoenen dat hij op sportpark De Stadsbroek de technische touwtjes in handen had, beide keren een periode en nam hij op grond van dat kleinood deel aan de nacompetitie om promotie naar de derde divisie.

