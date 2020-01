Amazones van PSV Lyts Bigjin doen goede zaken op de dressuurwedstrijden

Heeg – De amazones van PSV Lyts Bigjin hebben goede zaken gedaan op de verschillende dressuurwedstrijden.

Mariska Langius reisde met haar stoere vosruin Kaliber af naar de selectiewedstrijd voor de Friese Kampioenschappen in Oenkerk. De combinatie zette een nette proef neer in de klasse L2, welke goed was voor een zesde prijs en 187,5 punten. Zij staan reserve voor een startplaats op het FK. Op de wedstrijd in Hippolytushoef kwamen Kirsten Oosterhoff en Janneke ten Hoor aan de start. Kirsten stuurde haar jonge Friese merrie Anna fan de Iepenen Hikke keurig door de klasse B. Dit leverde hun tweemaal een tweede prijs op met 191 en 192 punten.



Janneke startte haar trouwe Friese merrie P&J’s Mayke in de klasse M1 en liet de concurrentie het nakijken, met 206 en 202 punten stonden zij tweemaal bovenaan. Coby de Boer nam haar zwarte merrie Doutzen, na een wedstrijdpauze, mee naar Franeker. Deze combinatie scoorde in de ZZ-Licht een percentage van 61,5% wat goed was voor een tweede prijs.

Op de foto; Janneke en Mayke