VC Sneek uitgeschakeld in strijd om beker

Capelle a/d IJssel- De voetbalvrouwen van VC Sneek hebben zich niet geplaatst voor de bekerfinale. De Sneker vrouwen hadden een erg zware avond tegen de topdivisionist Laudame Financials VCN (Volleybalvereniging Capelle Nieuwekerk) uit Capelle aan den IJssel. Ze verloren de wedstrijd. Dat gebeurde na een 2-0 voorsprong, met 3-2 in sets (17-25, 21-25, 25-14, 25-18, 15-11).

Sneek pakt eerste set

Het duel werd gespeeld in Sporthal Oostgaarde. De thuisploeg pakte brutaal de eerste punten van de wedstrijd, maar daarna kon VC Sneek orde op zaken stellen. Ondanks een aantal missers aan de opslag trok Sneek de eerste helft naar zich toe: 25-17. Het ging moeizaam, maar Sneek wist wel de winst te pakken.

Afstand met horten en stoten

In de tweede set liet Laudame Financials VCN zien waarom het zo’n taaie ploeg is. De Snekers hielden steeds een kleine voorsprong, maar zij konden maar moeizaam een afstand opbouwen. Dat slaagde in het tweede deel van de set wel. Het derde setpunt van de ploeg van trainster Henriëtte ter Steege werd binnengehaald met een 25-21 overwinning als gevolg.

Slechte derde en vierde set

De derde set gaf de ploeg uit Capelle aan den IJssel weer hoop op een comeback. De ploeg gaf VC Sneek geen kans en haalde de set met 25-14 binnen. Beide ploegen gingen in de vierde set gelijk op, maar halverwege wist VCN een gat te slaan. Daar hadden de Sneker vrouwen geen antwoord op. Daardoor ging de set met 25-18 verloren. De laatste set werd met 15-11 verloren.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/