Ook Jelle de Graaf verlaat “South Park”

Sneek- Nadat eergisteren op deze site al gepubliceerd werd, dat Nick Burger en Nick Kuipers aan het eind van dit seizoen bij ONS Sneek vertrekken, werd vanavond bekend dat ook Jelle de Graaf het Zuidersportpark gaat verlaten. De 21-jarige De Graaf die afgelopen zaterdag in de derby met Harkemase Boys als controlerende middenvelder dienst deed, vertrekt naar de Verenigde Staten en gaat in Marietta, Georgia, spelen bij het team van de Life University.

Jelle de Graaf die zijn jeugdopleiding bij IJVC genoot en één seizoen in het eerste elftal van de Kypmantsjes uitkwam, maakte sinds het seizoen 2016-2017 deel uit van het keurkorps van de Sneker derde divisionist en was in die periode in totaal vijf keer trefzeker voor de oranjehemden. In oefenwedstrijden trof de talentvolle De Graaf vijf keer doel voor oranje.

Foto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/