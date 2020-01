Eerste Dag van de Elfstedentocht trekt volle zaal FSM in Sneek

Sneek- Vandaag werd voor de eerste keer De Dag van de Elfstedentocht georganiseerd door het Fries Scheepvaart Museum, Fries Film archief, sporthistoricus Jurryt van de Vooren en Tresoar. De Elfstedenkoorts werkt goed: er was zo veel aandacht, dat de kaartjes rap uitverkocht raakten. “Kom niet naar het museum, want er kan niemand meer bij”, luidde de boodschap.

Wie een vergeefse tocht naar ons museum heeft gemaakt kan in de ijszaal de portretten bekijken die Anne Tjerkstra van de winnaars heeft gemaakt. De portretten zijn ingelijst in een elfstedenkruisje. Tjerkstra was schipper van het Friese Statenjacht en van de skûtsjes van Joure en Langweer. In zijn vrije tijd schildert hij. Zo vervaardigde hij al eens portretten van de skûtsjeschippers. Als echte schaatsliefhebbers eert hij nu de winnaars van de Elfstedentochten. Zijn portretten zijn te zien tot 15 maart.

Contactavond FSM in teken Elfstedentocht

Tijdens een contactavond voor leden op 24 februari wordt Tjerkstra geïnterviewd. Tevens houdt het Sneker rayonhoofd Johan Hoogland op die dag een lezing over waar een rayonhoofd zoal tegenaan loopt wanneer de Elfstedentocht wordt gehouden.

SBS

Uitgever van deze krant Ying Mellema (nog altijd fanatiek schaatsenrijder), was samen met z’n schaatsmaat Robert Terpstra te zien in het SBS-programma Hart van Nederland (vroege editie) over de Tocht der tochten. Volgens Ying komt de tocht er ooit nog eens! Hij weet het zeker! In het SBS-programma was er ook aandacht voor de activiteiten in het Fries Scheepvaart Museum en kwam Elfsteden-icoon (winnaar van de barre tocht uit 1963) aan het woord. In tegenstelling tot Ying Mellema verwacht Reinier Paping dat de Elfstedentocht op de schaats er niet meer komen gaat. Paping noemde er overigens geen jaar bij…