De bal rolt weer ….voorbeschouwing 18 en 19 januari  

Sneek- ONS Sneek was de eerste Sneker club die in 2020 in officieel verband in actie kwam. Bij dat optreden brak het missen van de kansen de Snekers op en moest men na bijna honderd minuten voetbal uiteindelijk de punten aan Harkemase Boys laten.

Komende zaterdag vervolgen de oranjehemden de competitie met een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City FC en een dag later hervat Black Boys op het Schuttersveld de strijd met de inhaalwedstrijd tegen MKV ’29.

ONS Sneek – Jong Almere City FC

Zaterdag 18 januari 2020 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Afgelopen zaterdag werd ONS Sneek waar Jan Vlap met ingang van het seizoen 2020-2021 de nieuwe trainer wordt en waar de routiniers Nick Burger en Nick Kuipers aan het eind van het seizoen vertrekken, opnieuw geprezen voor het vertoonde spel. De Snekers waren in grote delen van de derby namelijk beter dan Harkemase Boys. Dat ging echter opnieuw niet gepaard met punten en daar waar de zolder inmiddels rijkelijk gevuld is met complimenten, komt de oogst qua punten nog altijd niet boven de keldervloer uit. Meer punten lijkt echter slechts een kwestie van tijd en hopelijk breekt die komende zaterdag wanneer Jong Almere City FC op bezoek komt, al aan.

Na de eerste drie speelronden waarin men o.a. ONS Sneek met duidelijke cijfers versloeg, rekende men de beloften van de club uit de Keuken Kampioen Divisie tot de kanshebbers. Na die bliksemstart presteerde de ploeg van trainer Florian Wolf echter wisselvallig en vermelde het rapport vier overwinningen, twee remises en zeven nederlagen. Hoewel Jong Almere City FC bij de laatste twee duels tegen Hoek en VVSB als winnaar van het veld stapte, behoort de ploeg daardoor niet langer tot de kansrijken en is de aanvankelijke titelkandidaat bij het ingaan van speelronde zeventien “afgezakt” naar de zevende plek.

Sinds de entree in de voetbalpiramide troffen ONS Sneek en Jong Almere City FC elkaar vijf keer. Nadat Renco van Eeken de Snekers in de eerste confrontatie op voorsprong zette, moest men in het laatste half uur het hoofd buigen. Vervolgens maakte men in de return dankzij treffers van Ale de Boer en Yumé Ramos een 0-2 achterstand ongedaan en deelde men de punten. Ook in het seizoen 2017-2018 toen Jong Almere City FC als koploper het Zuidersportpark betrad, werd de oogst gedeeld en later dat seizoen schoot Khalid Tadmine in de slotfase met twee treffers de Sneker illusies aan diggelen.

Jong Almere City FC promoveerde dat jaar overigens via de nacompetitie naar de tweede divisie. Dat avontuur duurde echter slechts één seizoen en derhalve staat de tweestrijd met de beloften uit Flevoland weer in de agenda van ONS Sneek. De eerste krachtmeting stond in speelronde één op het programma en werd zoals hiervoor al werd vermeld, door de “jonkies uit de polder” overtuigend gewonnen. Daarbij namen zowel Kenneth Aninkora als Stijn Meijer een hattrick voor hun rekening.

Aninkora behoorde samen met Samuel Brobbey, Anwar Bensabouh, Mees Kaandorp, Stijn Keller en Sam Krant tot de spelers uit het A-kader die aan de aftrap verschenen. Van hen draafden nadien alleen Bensabouh en Kaandorp regelmatig op vrijdagavond op. De inzet van Aninkora bleef daarentegen bleef beperkt tot welgeteld negen minuten en het zou dan ook best eens kunnen dat laatstgenoemde evenals Brobbey, Keller en Krant die na dit seizoen overigens naar Sparta Nijkerk vertrekt, zaterdag op “South Park” weer van de partij is.

Na zijn blessure draafde Jordy den Hoedt afgelopen zaterdag bij ONS weer op. Hij deed dat in tegenstelling tot eerdere optredens als centrale verdediger, terwijl Denzel Prijor “zijn positie” als rechtsback overnam. Verder posteerde trainer Paul Raveneau Jelle de Graaf naast Nick Burger als controleur op het middenveld en met die opstelling bezorgden de Snekers tegenstander Harkemase Boys een lastig middagje. Dat middagje had voor de thuisclub nog vervelender uit kunnen pakken, indien Ruendel Martina vlak voor rust de “pengel” die overigens gemakkelijk gegeven werd en wellicht als compensatie bedoeld was voor de eerder afgekeurde treffer van Han van Dijk, had benut.

De spits liet de uitgelezen kans echter onbenut en gaf daarmee inhoud aan een oude voetbalwet dat degene die de penalty mee heeft gekregen, beter niet zelf achter de bal moet gaan staan. Het verzilveren van kansen gaat ONS dit seizoen sowieso niet gemakkelijk af – 21 goals in 16 duels – en dat terwijl de ploeg in vrijwel iedere wedstrijd wel een paar mogelijkheden krijgt. Dat die niet worden benut, heeft in een situatie waarin de beloning voor het vertoonde spel steeds weer uitblijft, ongetwijfeld met vertrouwen te maken. Dat is bij de hekkensluiter uiteraard broos, maar toch moet men aan de Alexanderstraat niet wanhopen. Op enig moment moet het voetbal gewoon zijn vruchten afwerpen en hopelijk is dat zoals hiervoor al werd vermeld, zaterdag al het geval.

Black Boys – M.K.V. ’29

Zondag 19 januari 2020 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys kwam op 15 december jl. niet in actie, omdat het veld op het Schuttersveld het niet toeliet. Omdat het aantal gespeelde wedstrijden in de vierde klasse B sterk uiteenloopt en varieert van negen tot twaalf, werd door de voetbalbond voor komende zondag een aantal inhaalwedstrijden ingepland en één van die duels betreft de destijds afgelaste confrontatie met het Leeuwarder MKV ’29.

De voorbeschouwing op die wedstrijd is dan ook grotendeels gelijk aan die, die op woensdag 11 december van het vorig jaar op deze site verscheen. Sinds het ingaan van de winterstop is er voor beide kemphanen namelijk weinig veranderd. Of het moet de puntendeling van ONB tegen SC Joure zijn waardoor de Drachtsters de Snekers in de stand tot op één punt naderden en SC Joure op Black Boys een punt uitliep. ​Laatstgenoemde ploeg is in vier B echter één van de vier ploegen met twaalf wedstrijden achter zijn naam. De Jousters hebben derhalve één duel meer in de benen dan Black Boys en MKV ’29 en dat verschil wordt ijs en weder dienende komende zondag dus rechtgetrokken.

Of Black Boys dan de ploeg uit de “DE-stad” voorbij gaat, is een vraag die lastig te beantwoorden is. Met MKV ’29 stuiten de Zwartjes namelijk op een ploeg die als sinds medio oktober ongeslagen is. Toen moest men bij Warga nog met een punt genoegen nemen, maar daarna werden de daaropvolgende zeven wedstrijden allemaal in winst omgezet met als gevolg dat de ploeg uit Leeuwarden komende zondag het Schuttersveld als de nummer drie betreedt.

In de voorbeschouwingen op dit seizoen werd “Met Kracht Vooruit” dat in 1929 werd opgericht en dat in 1935 de voetbalvereniging Geel-Wit opslokte, overigens door de kenners wel in de top van de ranglijst verwacht en dat ondanks de vrije val die de ploeg sinds 2017-2018 doormaakte. in dat seizoen eindigden de Leeuwarders in de tweede klasse met slechts vijf punten stijf onderaan en vorig jaar moest men in de herkansing om lijfsbehoud andermaal het hoofd buigen. Dat alles stond in schril contrast tot de eerste jaren van het voorbije decennium, toen men de omgekeerde weg bewandelde. Nadat de roodhemden in het seizoen 2011-2012 in de vierde klasse kampioen werden, ging de vlag twee jaar later namelijk opnieuw in top en trad de club voor het eerst in zijn 90-jarig bestaan toe tot de tweede klasse.

Jan Hankel die voor het tweede jaar de technische touwtjes in handen heeft, beschikt over een relatief jonge ploeg en zeker als oudgedienden als Vincent Houttuin en Jeroen de Wind buiten beschouwing worden gelaten. Deze beide krachten zetten een aantal seizoenen terug bij Blauw Wot ’34 al een punt achter hun carrière, maar werden met ingang van dit seizoen gereanimeerd en naar sportpark Nijlan gehaald om samen met o.a. ras-MKV’er en topscorer Joery Schotanus de neerwaartse spiraal om te buigen.

Dat laatste lukt zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe zeer behoorlijk, net zoals Black Boys in de laatste weken voor de hiervoor genoemde afgelasting alleszins redelijk presteerde en met acht uit vier afstand van de gevarenzone nam. De Snekers vonden evenals MKV ’29 in de eerste speelronden een aantal titelkandidaten tegenover zich en kenden daardoor een moeizame start. Nadien liep men alleen tegen SC Joure en koploper De Wilper Boys nog in het mes, al waren beide nederlagen het gevolg van persoonlijke fouten en eigenlijk onnodig. Tegen wat we met alle respect “de mindere goden” noemen, voegde de formatie van trainer Lars Niemarkt ondanks dat men niet altijd sprankelend voetbal liet zien, echter steeds punten aan het totaal toe.

Of men zondag weer punten aan het totaal kan toevoegen, blijft zoals hiervoor al werd vermeld, afwachten. Het zal op basis van de resultaten niemand verbazen dat we MKV ’29 als favoriet aanmerken. Black Boys bewees echter in een aantal duels zoals in het hiervoor al gememoreerde duel met De Wilper Boys, dat men op een goede dag gelijke tred met de top kan houden. Wellicht is dat zondag opnieuw het geval en alsdan is het niet uitgesloten dat Black Boys zichzelf zondagmiddag tegen vieren voor het eerst sinds lange tijd in het linkerrijtje terugvindt.

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/