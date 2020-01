Burger en Kuipers vertrekken bij ONS Sneek

Sneek- De net door ONS Sneek aangestelde Jan Vlap kan volgend seizoen niet beschikken over Nick Burger en Nick Kuipers. Beide hebben de technische commissie van ONS Sneek namelijk laten weten dat zij aan het eind van dit seizoen de deur van het Zuidersportpark achter zich dicht trekken.

Met “de Nicken die nokken” verliest ONS Sneek een behoorlijke dosis routine. De 27-jarige Burger (27) kwam in 2018 over van het eveneens in de derde divisie uitkomende ODIN’59 en speelde daarvoor bij AFC ’34. De middenvelder liet optekenen dat hij het plezier heeft verloren. De door ONS ingeslagen weg heeft naar eigen zeggen niet in zijn voordeel uitgepakt en hij hoopt dat er een mooie, nieuwe uitdaging op zijn pad komt.

Ook Nick Kuipers die onlangs 31 kaarsjes uitblies en die afgelopen zaterdag tegen Harkemase Boys nog trefzeker was, deed bij zijn vorige clubs een schat aan ervaring op. De verdediger en “captain” die voor zijn optreden in het oranje voor asv De Dijk, Rijnsburgse Boys, Telstar, IJsselmeervogels, FC Dordrecht, PEC Zwolle en Jong FC Utrecht uitkwam, wil in de nadagen van zijn carrière nog één keer een nieuw avontuur aangaan.

Foto archief Henk van der Veer

