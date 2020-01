Rugbyclub Sneek: het is menens!

Sneek- De afgelopen weken heeft de rugbyclub Sneek (‘in oprichting’) de eerste trainingen afgewerkt om de animo voor een rugbyclub in Sneek te kunnen aftasten. Waar op minimaal 10 mensen was gehoopt, is dat met ruim 30 senioren en vier jeugdspelers ruim overtroffen!

Afgelopen vrijdag was dan de oprichtingsvergadering waarbij een groot deel van de tot nu trainende heren aanwezig was, inclusief acht oud-leden van het vroegere RC Sneek. Alle aanwezigen hebben hun inschrijving bevestigd hiermee is voldoende animo om de club formeel op te richten!

Het ziet er dus naar uit dat Rugbyend Nederland er een club bij heeft!

Tijdens de oprichtingsvergadering was er leerzame gastlezing van Walter van Ling, hoofdcoach van RFC Haarlem 1.

Rugbyclub Sneek doet een oproep om nog meer leden te krijgen: Heb je ook zin om mee te doen en je onsterfelijk te maken op de grasmat? Kom dan mee trainen a.s. woensdag om 20.00 uur op het Zuidersportpark bij ONS Sneek. Mail naar: rugbyclubsneek@gmail.com

Foto fb-pagina Dinie Visser