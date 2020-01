Jan Vlap terug als hoofdtrainer bij ONS Sneek

Sneek-Jan Vlap keert terug als trainer bij ONS Sneek. De ervaren oefenmeester wordt daarmee na dit seizoen de opvolger van Paul Raveneau. Vlap tekent voor drie jaar.

Jan Vlap: “Ik ben erg blij om weer terug te keren op het oude, maar vertrouwde nest. Samen werken aan een gezamenlijke ambitie, daar kijk ik erg naar uit. Met een jonge, maar vooral ambitieuze selectie en de club gaan we bouwen aan een mooie toekomst voor ONS Sneek”.

Joan van der Veen, voorzitter TC: “Zodra de functie van hoofdtrainer bij ONS Sneek beschikbaar kwam, zijn we weer volop benaderd door het trainerscorps. We hebben met een aantal uitstekende kandidaten gesprekken gevoerd. Daaruit bleek wel weer dat er volop trainerstalent in het Noorden is. We hebben uiteindelijk voor Jan Vlap gekozen omdat hij wat ons betreft op dit moment de juiste trainer voor ONS Sneek is. Jan heeft veel ervaring in de top van het amateurvoetbal en heeft inmiddels een prachtige CV als amateurtrainer. Bovendien is Jan onze club altijd van dichtbij blijven volgen, heeft hij ook tijdens zijn sabbatical meerdere wedstrijden gezien en kent hij ONS Sneek als vereniging goed. We hebben bewust voor een contract van drie jaar gekozen. Daarmee kiezen we bij ONS Sneek 1 voor continuïteit, rust en stabiliteit de komende jaren en geven we Jan tijd van werken met onze talentvolle groep. We zijn blij hem aan te stellen als de nieuwe hoofdtrainer en kijken uit naar onze hernieuwde samenwerking”.