VC Sneek stoomt door met winst op Talentteam Papendal

Sneek-De dames van VC Sneek hebben de opgaande lijn duidelijk te pakken en koersen af op een plaats in de play-offs. Ze zijn er nog niet want de concurrentie aan de top van de Eredivisie is groot. Zou het ze lukken om de punten thuis te houden tegen Talentteam Papendal? Een volle Sneker Sporthal met enthousiaste supporters, op zondagmiddag, verheugden zich op een leuke wedstrijd en met Koos Nederhoed als scheidsrechter is de leiding in zeer goede handen.

Beide teams begonnen energiek en speelden gecontroleerd en mooi spel. De ervaring van het basisteam van Sneek was duidelijk zichtbaar tegen de jonge meiden van het Talentteam met trainer/coach ex-international Avital Selinger. Met een prima servedruk was Sneek al snel in de lead en pakte een voorsprong die ze niet meer loslieten.

In de tweede set pakte Sneek goed door en bleef hun eigen spel spelen. Met onder meer een mooie serveserie en resultaatrijke aanvallen van Iris Reinders ging de tweede set met overmacht naar de thuisploeg.

De enorm lange meiden van Papendal maakten het Sneek in de derde set toch nog lastig. Sneek was minder gefocussed en verslapte in het spel. Met een stevig en effectief blok en vechtlust aan de kant van het Talentteam werd het 17-17 en later 24-24. Sneek hield echter het hoofd koel en pakte uiteindelijk de volle punten uit deze wedstrijd.

De derde winst op rij in de competitie. Een mooie en belangrijke winst voor Sneek die nu de vierde plaats inneemt. Hiermee zijn ze serieus kandidaat voor de kampioenspoule die gaat strijden om de landstitel. Daarnaast zijn de dames van Sneek nog vol in de race voor de Beker. Als halve finalist zijn ze zeker in een kansrijke positie om de finale te bereiken.

Setstanden:

25-18/25-15/26-24

De volgende wedstrijd voor VC Sneek is aanstaande zaterdag 18 januari thuis tegen Set-Up’65 DS 1. Set-Up staat momenteel 5de echter met 2 wedstrijden minder gespeeld dan Sneek die nu 4de staat.

Aankomende woensdag dus eerst nog de halve finale voor de Beker in Capelle a/d IJssel tegen VCN. Een intensieve week voor de meiden uit Sneek.

Verslag Margriet van Dijken