VC Sneek Heren 1 verliest belangrijke wedstrijd tegen De Hofnar-Bovo uit Aalten

Sneek – Een jong en nog relatief onervaren team komt uit in de landelijke Eerste Divisie en speelt tegen geroutineerde spelers die veel volleybal kilometers hebben gemaakt. Voor het eerste herenteam van VC Sneek blijkt het dit seizoen dan ook best lastig om de aansluiting te vinden bij de top. Na de eerste seizoenhelft staat Sneek 10e van de 12 deelnemende teams. Zou het de mannen lukken om thuis in de Sneker Sporthal De Hofnar-Bovo uit Aalten te verslaan? Een team wat met 1 wedstrijd minder gespeeld momenteel 11de staat. Een belangrijke wedstrijd dus om punten te kunnen scoren.

Beide teams hadden er duidelijk zin in en waren gebrand om de winst deze avond naar zich toe te trekken. Trainer/coach van Sneek, Erik Mulder, speelde zelf mee als libero omdat Jesper Demmer, de vast libero, geblesseerd was. Dit kon alleen door de aanwezigheid van een stevig stafteam in de personen van de vaste assistent trainer/coach Patrick Koelemij en de gelegenheid assistent Marc Heikoop. Mulder liet zien, naast trainer ook een heel goede libero te zijn.

De eerste set waren de gasten sterker en lieten meer power zien. Sneek gaf ze hiertoe ook de gelegenheid doordat er veel fouten werden gemaakt. De Sneker mannen kwamen niet goed in hun eigen spel, de aanval leidde niet tot punten en met de serve werden opvallend veel fouten gemaakt.

In de tweede set ging het lang gelijk op. Sneek kwam beter in het spel en liet zien wat ze in huis hebben. Een gelijkwaardige strijd en de winst kon beide kanten opgaan. Toch trok Hofnar aan ’t langste end. Hun aanval en blok waren overtuigender.

Sneek speelde in de derde set goed en maakten mooie combinaties. Het team kwam in de goede flow. Jan Schurer kwam in de aanval goed tot z’n recht en sloeg rake punten bij elkaar voor Sneek. Al met al een heel knappe set voor Sneek.

Ondanks een paar mooie aanvallen van Senna Heikoop, Jan Schurer en Klaas Jelmer Hoekstra lukte het Sneek niet de flow van de derde set vast te houden. De strijd eindigde derhalve in een 3-1 nederlaag voor de thuisploeg.

De zeer gegunde opsteker bleef helaas uit in deze voor Sneek belangrijke wedstrijd. De mannen van Sneek zaten niet ver van de winst en aan het niveau of talent ligt het zeker niet. Met meer scherpte, zelfvertrouwen en aandacht voor de servedruk kan Heren 1 de komende maanden zeker een paar plaatsen klimmen naar een plek in de middelste regionen.

Setstanden:

18-25/18-25/25-17/21-25

De volgende wedstrijd voor VC Sneek Heren 1 is aanstaande zaterdag 18 januari uit in Hoogeveen tegen FOOX Olhaco HS 1. Een mooie uitdaging, Hoogeveen doet het uitstekend en staat momenteel derde in de competitie.

Tekst: Door Margriet van Dijken