Valse herstart Neptunia’24

Groningen – De waterpoloheren van Neptunia’24 zijn er zaterdag niet in geslaagd de ongeslagen reeks van drie wedstrijden door te zetten. In Groningen was De Walvisch met 11-9 te sterk.

Neptunia begon slap en liet zich in de eerste periode gemakkelijk aftroeven. Coach Timon Boersma zag het en zette de heren bij het in gaan van het tweede part op scherp. De knop ging om en hoewel een gelijkopgaande wedstrijd, het was Neptunia dat de leiding nam.

In de vierde periode leek een remise de beste verdienste van beide ploegen maar door een tweetal schoten van grote afstand ging De Walvisch er nog op en over.

Volgende week spelen de heren weer thuis, ditmaal tegen De Veene uit Almelo. Aanvang is om 19:15.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (3x), Dennis van der Veldt en Marco Volkers (beiden 2x), Rick Lunter en Wessel Westra (beiden 1x).