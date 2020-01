Sterk ONS Sneek opnieuw met lege handen

Harkema- De gifbeker raakt bij ONS Sneek maar niet leeg, want na bijna 100 minuten voetbal stond de formatie uit de Waterpoorstad wederom met lege handen en dat terwijl men in grote delen van de wedstrijd voetballend beter was dan Harkemase Boys. Die haalde uit nog niet eens een handvol mogelijkheden het maximale rendement, waar ONS verzuimde om een aantal opgelegde kansen te verzilveren.

De grootste daarvan was voor Ruendel Martina die na een lichte overtreding van Iloba Achuna vanaf elf meter mocht aanleggen. Zijn inzet werd door doelman Erick Jansema gestopt en daarmee verzuimde de spits om zijn ploeg naast de thuisclub te schieten. Dat moment was overigens één van de spaarzame hoogtepunten in een verder niet echt spektaculaire eerste helft.

Hoewel ONS Sneek in de openingsfase van dat eerste bedrijf het meeste balbezit had, deelde de thuisclub de eerste speldenprikjes uit. Een voorzet van Dennis van Duinen was echter te scherp en een door Berwout Beimers terugkopte corner leverde evenmin iets op. Niet veel later leek een doorgeschoten bal de eerste echte kans op te leveren, doch Mark Bruintjes wist de bal weg te werken voordat ONS aan scoren kon denken. Aan de andere kant voorkwam Jordy den Hoedt na een slippertje van Oege Sietse van Lingen dat de thuisclub gevaar kon stichten. Dat ging echter wel ten koste van een hoekschop en die werd door de al genoemde Bruintjes in één keer over doelman Justin van der Dam in de verre hoek gedraaid (1-0).

Vervolgens werd Pier Veldman binnen de zestien onderuit gewerkt, maar arbiter Te Brake zag er niks in, waarna een kopbal van Henny Bouius uit een voorzet van Beimers naast de goal belandde. Niet veel later kreeg ONS na een aanval over veel schijven een behoorlijke mogelijkheid, doch op het moment suprême was er geen Sneker voor de goal om af te ronden en kon Willem Huizing de bal “letztendlich” wegwerken. Nadat Beimers niet meer dan een slap schot loste en nadat Robert Stelpstra na een verre inworp van Bouius naast mikte, gingen na een voorzet van Nick Kuipers bij Harkemase Boys de alarmbellen af. Jansema pareerde in eerste instantie de inzet van Genridge Prijor en kon even later opgelucht adem halen, toen bij de daaropvolgende voorzet de goal van Han van Dijk vanwege buitenspel werd geannuleerd.

Harkemase Boys zakte in de fase in en liet ONS het spel maken. Niettemin kreeg de thuisclub in de fase nog een mogelijkheid, toen Beimers op de achterlijn goed doorging maar uiteindelijk liep die situatie met een sisser af. Dat laatste was in minuut 36 ook het geval toen de arbiter na een lichte overtreding van Iloba Achuna op Ruendel Martina de bal tot veler verrassing op de stip deponeerde en Jansema zoals hiervoor al werd vermeld, de ultieme Sneker kans op de gelijkmaker de nek omdraaide. Die verscheen vervolgens bij een tweetal Sneker corners ook niet op het bord, terwijl een vrije trap via Van Lingen en Kuipers in de handen van Jansema belandde. Kort daarvoor belandde een free kick van Bruintjes op het dak van de Sneker veste en op slag van rust ranselde Van der Dam nog een vrije trap van Bruintjes uit de doelmond.

Nadat Martina vroeg in de tweede helft Genridge Prijor in kansrijke positie bracht en de aanvaller voor een voorzet in plaats van een doelpoging koos, probeerde Harkemase Boys het tot drie keer toe van afstand. De eerste van Robert Stelsptra belandde naast de goal en die van Jesse Renken in de handen van Van der Dam, waarna poging nummer drie van Dennis van Duinen veel te opportunistisch was. Niet veel later was een versnelling van Beimers het rechter blok van de Sneker defensie te machtig en uit diens voorzet schoot Robert Stelpstra de 2-0 binnen, al had hij daar wel een herkansing voor nodig (2-0).

Na die tweede treffer grossierden beide ploegen in foutieve passes en balverlies. Zo verdween de bal bij een tweetal Sneker aanvallen eenvoudig over de achterlijn. Bij de volgende voorzet vanaf links had de formatie van Paul Raveneau echter meer succes, toen de door Van Lingen voorgeslingerde bal door Huizing niet goed werd beoordeeld en Genridge Prijor met een diagonale schuiver de aansluiting tot stand bracht. Daarbij liep Jansema een vleeswond op en met Volken Huisman onder de lat werd een Sneker corner weggewerkt en verdween een inzet van Nick Kuipers ruim naast.

Vervolgens bracht Beimers met een actie over links Henny Bouius in stelling, doch het schot van de topscorer van Harkemase Boys werd door Van der Dam uit de benedenhoek getikt. Niet veel later belandde een vrije trap van Han van Dijk in de rood-witte muur en miste Van Lingen na een actie van dezelfde van Dijk de bal volledig. Aan de andere kant miste Stelpstra weliswaar niet, maar zijn inzet was er één uit de categorie “rollertjes”. Niet veel later kon de aanvalsleider van Harkemase Boys echter alsnog de armen in de lucht steken, toen hij na een verre inworp van Bouius met een simpel tikje Berwout Beimers in staat stelde om uit te halen (3-1). Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar nog geen minuut later was de spanning weer volledig terug, toen Nick Kuipers een afgeslagen bal door een woud van benen in de rechter benedenhoek schoot (3-2).

Wat volgde waren tien spannende minuten waarbij ONS met Sam Crowther en Jan Dommerholt probeerde om alsnog een punt uit het vuur te slepen. In het eerste deel van de blessuretijd drukte de thuisclub zijn neus echter meer tegen het venster dan ONS. Nadat hij Wesley Tankink had afgetroefd, was een inzet van Stelpstra niet venijnig genoeg, terwijl een actie van Beimers niet meer dan een corner opleverde. Pas in minuut 95 kreeg ONS via een vrije trap weer een mogelijkheid, doch de inzet werd door Van Lingen geblokt, waarna een corner in minuut 99 evenmin de gelijkmaker opleverde.

Die zou overigens dik verdiend zijn geweest, want de Snekers waren zoals hiervoor al werd vermeld, in grote delen van de derby beter dan de thuisclub die uiteindelijk opgelucht was dat de punten in de eerste wedstrijd onder leiding van het duo Willem Brouwer en Klaas Schotanus in de Harkema bleven. Als ONS in de tweede seizoenshelft echter net zo blijft voetballen als tegen Harkemase Boys dan moet de gifbeker op korte termijn weldra leeg raken.

Harkemase Boys – ONS Sneek 3-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Mark Bruintjes(13.), 2-0 Robert Stelpstra (55.), 2-1 Genridge Prijor (68.), 3-1 Berwout Beimers (88.), 3-2 Nick Kuipers (89.)

Scheidsrechter: F.E. ter Brake

​Gele kaart:

​Opstelling Harkemase Boys: Erick Jansema (72. Volken Huisman), Jesse Renken, Iloba Achuna, Willem Huizing, Mark Bruintjes, Dennis van Duinen (90.+1 Bas van Wijnen), Gerald Postma, Henny Bouius, Berwout Beimers, Robert Stelpstra en Pier Veldman (83. Jari Sloot)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tyson dos Santos (90. Jan Dommerholt), Nick Burger (81. Wesley Tankink), Han van Dijk (90. Sam Crowther), Jelle de Graaf, Ruendel Martina en Genridge Prijor

Fotoarchief Henk van der Veer: Aanvoerder Nick Kuipers

Bron: https://pengel.weebly.com/