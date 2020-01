Gratis dartclinic voor jongeren in Jeugdhonk P3 te Kimswerd

Kimswerd – Op vrijdag 24 januari kunnen jongeren van 12 t/m 18 jaar deelnemen aan een dartclinic in Jeugdhonk P3 te Kimswerd. Van 19.00 tot 21.00 uur worden alle ins en outs van de populaire dartsport uitgelegd en kan er geoefend worden.

Deze praktijkles wordt begeleid door leden van Dartclub Kimswerd. Jongeren kunnen zich t/m 23 januari aanmelden via wapkimswerd@hotmail.com. Deelname is gratis, inclusief een consumptie. Toeschouwers zijn ook van harte welkom. Er wordt geen alcohol geschonken. Jeugdhonk P3 is te vinden aan de achterkant van MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd.