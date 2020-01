VC Sneek pakt thuis belangrijke winst tegen Regio Zwolle

Sneek-Na een uitstekend begin van de tweede seizoenhelft voor VC Sneek moesten de dames woensdagavond thuis tegen Regio Zwolle Volleybal. Zou het hen lukken om de stijgende lijn vast te houden en door te pakken naar de hoogste regionen in de competitie? Tot dusverre heeft het in eigen huis spelen nog niet als een extra voordeel uitgepakt.

Sneek begon fel en de drang om te winnen straalde ervan af. Toch ontstond er snel een onnodige achterstand op Zwolle. De serve verliep moeizaam en er werden veel fouten gemaakt. De eerste set ging met 19-25 naar de gasten.

De Sneker dames herpakten zich in de tweede set goed en speelden als team sterk. Zwolle was volledig uit hun spel en de regie lag aan de kant van Sneek die de gasten weg speelden. Met een paar prachtige aanvallen van Anlène van der Meer in deze set, maar ook later in de wedstrijd, ging de setwinst heel overtuigend naar de thuisclub.

Ook de derde set had Sneek de smaak te pakken en won ook nu weer met overmacht. Libero Geldou de Boer speelde een goede wedstrijd en was alert. Een knappe set voor de thuisploeg terwijl Zwolle slordig speelde en niet in hun eigen spel kwam.

Hoewel er in de vierde set nog wel even een moment van achterstand ontstond voor Sneek werd het toch niet echt spannend meer. Met een mooie serve serie van Iris Reinders sloot VC Sneek deze wedstrijd met een prachtige en belangrijke winst af.

Een belangrijke winst voor Sneek omdat ze hierdoor nu opklimmen naar een positie in de top 6. Dat is een fantastische prestatie en geeft serieus zicht op het spelen in de kampioenspoule. Dat Sneek hierin kansrijk is moge inmiddels duidelijk zijn.

Setstanden:

19-25/25-15/25-12/25-18

Henriëtte ter Steege: “Over het spel ben ik niet tevreden maar uiteraard over de uitslag wel. We zijn er nog niet en er zijn nog veel punten te verdelen de komende wedstrijden. In de trainingen blijven we hameren op de verbeterpunten dan komt het vanzelf in de resultaten terug”.

Anlène van der Meer: “Vanaf begin van de competitie hadden we meteen sterke tegenstanders terwijl wij nog moesten opbouwen. Nu gaat het duidelijk beter maar we moeten zeker scherp blijven, de teams in de competitie staan qua punten dicht bij elkaar”.

De volgende wedstrijd voor VC Sneek is aanstaande zaterdag 12 januari thuis tegen Talentteam Papendal DS1.

Verslag Margriet van Dijken