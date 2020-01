Snekers organiseren autosportbeurs in Drachten

Drachten -Op 18 en 19 januari 2020 wordt in de evenementenhal van het Fries Congrescentrum de autosportbeurs Short Track Motorsport Show georganiseerd. Twee dagen lang gezelligheid op een beurs die alleen maar gericht is op autocross, ovalracing en autospeedway in de grote evenementenhal te Drachten.

Met een knipoog naar het nieuwe raceseizoen hebben vele standhouders zich aangemeld voor deelname aan deze nieuwe lowbudget beurs in Drachten. Leveranciers van olie, race-kleding, banden, race parts, onderdelen, gereedschap, merchandise en diverse clubs en verenigingen die met hun race agenda ‘s allemaal flink uitpakken om het publiek een geweldig dagje uit te bezorgen met het gevoel alsof je in de paddock van een race-evenement rondloopt. Raceauto’s van klein tot groot en van gebruikt tot hagelnieuwe, het is allemaal aanwezig.

Ondanks dat het de eerste beurs is onder deze nieuwe naam, zijn er zelfs standhouders uit Engeland en Duitsland aanwezig. De organisatie verwacht dat met deze beurs het nieuwe race seizoen 2020 feestelijk wordt geopend en iedereen rijkelijk uitkijkt naar de eerste wedstrijden. Voor de echte racefans duurt een winterseizoen veel te lang en is dit een mooie onderbreking. Er zijn vele standhouders en diverse raceteams zijn aanwezig.

En men kan bij de catering terecht voor een hapje en drankje: patat, broodje pullit pork, hamburgers maar ook kebab en Turkse pizza’s. Organisators Yme, Durk, Welly en Jantine (allemaal bekend uit het autorace circuit van Sneek/Blauwhuis!)en alle standhouders zijn er helemaal klaar voor om u een geweldig dagje uit te bezorgen waar u geen spijt van krijgt. Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 18 januari en op zondag 19 januari van 10.00 tot 17.00 uur langs te komen.

Zaterdagavond wordt er vanaf 18.00 uur in de zaal ernaast een feestavond georganiseerd “de Hotwinternight” met de liveband FreeWay en DJ Cees Jaspers. Twee autocrossclubs huldigen deze avond hun kampioenen. De entree is € 8,-, graag contant (kinderen tot en met 12 jaar gratis). Parkeren is gratis. Het Fries Congrescentrum is gevestigd aan de Oprijlaan 3 in Drachten. Voor de snelle beslissers er is nog beperkte deelname mogelijk. Facebook: Short Track Motorsport Show.