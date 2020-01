Futsalteam Waterpoort Boys naar finaleronde

Sneek – Het futsalteam van Waterpoort Boys heeft zich gisteravond in Franeker voor de finaleronde van het OFK (de open Friese kampioenschappen zaalvoetbal) geplaatst door in de voorronde Beetgum, Deinum, Helpman, Minnertsga en Opende achter zich te laten. Bij het ingaan van de laatste speelronde vochten nog “drie honden” om het been, maar uiteindelijk trok de formatie van coach Aalt de Wit aan het langste eind.

Die begon het toernooi met twee overwinningen en wel tegen Beetgum (3-1) en Opende (4-1), waarna in “de topper” tegen favoriet Helpman met 1-1 gelijk werd gespeeld. Vervolgens walsten de Sneker zaalvoetballers met 6-0 over Deinum heen en bleek dat bij de laatste poulewedstrijd nog drie ploegen i.c. Helpman, Minnertsga en Waterpoort Boys met tien uit vier nog kans op plaatsing maakten. In de laatste poulewedstrijd kwam Helpman tegen Opende echter niet verder dan 1-1, terwijl Waterpoort Boys op hetzelfde tijdstip Minnertsga met 3-1 klop gaf. Daarmee ging de poulewinst uiteindelijk naar de Snekers die zich samen met Helpman voor de finaleronde kwalificeerden.

In die finaleronde die komende zaterdag (11 januari) in sporthal de Trije in Franeker wordt afgewerkt, wacht de Sneker formatie in de poulefase met De Herauten, Leeuwarder Zwaluwen en zvv Urk een pittig karwei. De eerste twee uit deze poule plaatsen zich voor de achtste finales.

​Eerder plaatste het eerste damesteam van Sneek Wit Zwart zich samen met Stiens 2 ten koste van Balk, de Berlikum/Minnertsga/St Jacob-combinatie, Hardegarijp en Minnertsga al soeverein voor de finaleronde, waarin de ploeg in de poule met Drachtster Boys 2, Heerenveense Boys en Stiens 1 moet zien af te rekenen. Het tweede damesteam van de wit-zwarten redde het daarentegen niet en werd in een poule met FC Burgum, Nieuw Roden, SC Franeker, Sint Annaparochie en Ternaard uitgeschakeld.

Bron: https://pengel.weebly.com/