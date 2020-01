KWS Winterwedstrijden 2020

Sneek- Begin 2020 organiseert de KWS in samenwerking met RTC Noord een aantal Winter Race Zondagen. Het betreft 6 zondagen met kleine baantjes en veel starts achter elkaar. Er zullen trainers van RTC/ KWS in de baan zijn voor coaching.

Data: 26 januari, 2 februari, 9 februari, 16 februari, 1 maart en 8 maart 2020 (per dag afzonderlijk aanmelden)

Locatie: Sneekermeer vanaf de Roerkoning

Klassen: Optimist, Laser, Splash, RS Feva, 29er, Olympiajol en Solo (Flits of ander klassen*)

Kosten: 5 euro per dag eenmansboten en 10 euro voor tweemansboten.

*Indien er bij andere klassen voldoende animo voor is, kunnen zij uiteraard ook aansluiten. Neem hiervoor tijdig contact op met de KWS sectie wedstrijdzeilen via inschrijving@kws-sneek.nl

De pont vaart vanaf 9.30 uur – streeftijd eerste start 11.30u (Optimisten 12.00u) – melden in de Roerkoning. Om het makkelijk te maken kunnen boten worden gestald op het Starteiland (kosten 20 euro voor de hele serie), e.e.a. in overleg met havenmeester.

Na de wedstrijden is er mogelijkheid om in de Roerkoning na te bespreken, videobeelden te bekijken en in gesprek te gaan met de coaches en het wedstrijd comité. Uiteraard zal er soep, koffie en dergelijke worden geserveerd.

Let op: Op de vrijdagen voorafgaand aan de betreffende zondag zal indien nodig bekend worden gemaakt wanneer de wedstrijden vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden.

Inschrijving via: DEZE LINK