De bal rolt weer… voorbeschouwing 11 januari 2020

Sneek – Op 22 december werkte Sneek Wit Zwart als laatste Sneker club een competitiewedstrijd af en wel in Norg. Daar heroverde de ploeg van trainer Germ de Jong dankzij een zwaar bevochten 3-2 zege de koppositie in één F en ging men alsnog als winterkampioen de winter in. Voor de overige Sneker clubs was de winterstop al een week eerder ingegaan en van hen is ONS Sneek de eerste die in het jaar 2020 weer in officieel verband in actie komt en wel komende zaterdag in de Harkema, waar de immer beladen derby tegen “the Boys” op de rol staat.

Harkemase Boys – ONS Sneek

Zaterdag 11 januari 2020 – 14.30 uur

Sportpark De Bosk – Harkema

Het verlies in de laatste speelronde voor de winterstop was op een middag waarop men met een indrukwekkend gebaar de tegen een ernstige ziekte vechtende Chris de Wagt een hart onder de riem stak, eigenlijk slechts bijzaak. Bovendien had niemand tegen Sparta Nijkerk vooraf aan meer gedacht en die gedachte werd bewaarheid, want hoewel ONS Sneek qua score bijna een uur lang bij bleef, had de ploeg uit de Waterpoortstad tegen de vrijwel ongenaakbare koploper bar weinig in de melk te brokkelen.

Qua resultaat had ONS in de meest recente duels met de tegenstander van komende zaterdag i.c. Harkemase Boys ook niet al te veel te vertellen. In de eerste twee seizoenen na de entree van de Harekieten in de derde divisie wist daarentegen gelijke tred te houden. Zo bezorgde Ale de Boer in het seizoen 2016-2017 de Snekers met een rake kopbal een nipte overwinning, waarna men in de return op De Bosk door een halve omhaal van Ezra Schrijver met dezelfde cijfers onderuit ging. Een jaar later bleef ONS in de Harkema door twee treffers van Curty Gonzales en de winnende van Klaas de Vries aan de goede kant van de score, maar vervolgens verloor men drie keer op rij. Daarbij was de laatste nederlaag overigens wel heel erg zuur, want nadat Yumé Ramos de Snekers vlak voor tijd vanaf de stip langszij had gebracht, bezorgde de tegenwoordig voor Genemuiden ballende Jens Jurn Streutker diep in blessuretijd de thuisclub alsnog de volle buit.

Zoals bekend, moesten de Snekers die in de voorgaande zes seizoenen in het rechterrijtje en veelal net boven de gevarendriehoek de competitie afsloten, de broekriem aanhalen en werd ervaring voor jeugdig enthousiasme ingeruild. Dat ONS Sneek momenteel met slechts zes punten de laatste plaats inneemt, wekt bij veel kenners dan ook weinig verbazing, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er in een aantal duels wel iets meer ingezeten had. Niettemin is de paradox met Harkemase Boys zeer groot. “The Boys” die bij het debuut in de derde divisie meteen een periodetitel pakten en om promotie naar de tweede divisie streden, ontwikkelden zich de voorbije seizoenen namelijk meer en meer tot een factor van belang en behoren in deze jaargang achter het al genoemde Sparta Nijkerk vooralsnog tot “the best of the rest”.

Qua technische staf leidde die ontwikkeling echter niet tot stabiliteit. Nadat Tieme Klompe ondanks een doorlopend contact in april van vorig jaar per direct stopte, trok de club te elfder ure Hans de Jong aan. Na een maand of vijf kreeg laatstgenoemde te horen dat Harkemase Boys zijn aflopende verbintenis niet wenste te verlengen en niet veel later werd Jan-Piet Bosma als hoofdtrainer voor het seizoen 2020-2021 gepresenteerd. Vlak voor de jaarwisseling nam men met onmiddellijke ingang afscheid van De Jong, omdat zijn benadering in de ogen van club en spelers te negatief bleef, iets wat de oefenmeester en freelance scout uit De Knipe eerder ook al opbrak.

Vorige week vond de club in Willem Brouwer en Klaas Schotanus twee tijdelijke vervangers. Beide zijn niet alleen gepokt en gemazeld, maar hebben zowel binnen als buiten de lijnen een verleden bij rood-wit. Zij weten dan ook hoe de hazen op De Bosk lopen en die lopen zoals hiervoor al werd vermeld, sportief gezien de goede kant op. Dat maakt Harkemase Boys met spelers als o.a. Henny Bouius, Dennis van Duinen, Erick Jansema, Jesse Renken en Robert Stelpstra, zeker tot de favoriet. Aan de andere kant is de derby tussen beide grootmachten altijd een bijzondere pot en zeker voor Frits Dantuma en Curty Gonzales. Zij verdedigden tot dit seizoen immers de kleuren van ONS Sneek en staan nu bij de thuisclub op de pay-roll. Van hen verscheen Gonzales tot nu toe het meest binnen de lijnen, doch de aanvaller moet concurreren met publiekslieveling en fenomeen Berwout Beimers en dat is zeker geen lichte opgave.

Het duel van zaterdag tegen het sterk presterende Harkemase Boys is voor de jonge ploeg van trainer Paul Raveneau – net als overigens alle andere duels dit seizoen – ook alles behalve een lichte opgave. Maar zoals hiervoor al werd vermeld, is de derby een wedstrijd op zich. Een duel waarbij de imaginaire titel “kampioen van it Heitelân” op het spel staat en waarvoor men spelers doorgaans niet hoeft te motiveren. Een wedstrijd die bij spelers dan ook heel vaak bijzondere krachten losmaakt, al zal de onderlinge rivaliteit bij de Sneker squadra wellicht minder leven dan bij voorgaande edities toen met o.a. Martijn Barto en Ale de Boer voor ONS Sneek een aantal spelers met een Harkema-verleden aan de aftrap verscheen. ​

De gedachte dat aardig voetbal alleen niet voldoende is en dat dit onder de streep vooralsnog (te) weinig oplevert, moet op “South Park” zo langzamerhand toch wel leven. ONS Sneek dat volgens welingelichte bronnen komend seizoen de riem nog verder aangespt en dat middels een JO21-team de overstap vanuit de eigen jeugd naar het eerste elftal beter en gemakkelijker wil laten verlopen, zal daarnaast vooral de hiervoor aangestipte krachten nodig hebben. Alleen dan maakt de selectie van trainer Paul Raveneau die in de voorbereiding op het vervolg onder meer in Sportstad Heerenveen aan de conditie/coördinatie werkte en die voor zover bekend bij de herstart compleet is, tegen Harkemase Boys een kans en houdt men zicht op het ontlopen van rechtstreekse degradatie.

Foto: Henk van der Veer