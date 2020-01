Oranje-volleyballers, met Sneker Gijs van Solkema, niet naar Olympische Spelen

Sneek- De Nederlandse volleybalmannen, met Gijs van Solkema uit Sneek in de selectie, zijn dinsdagmiddag uitgeschakeld op het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn. Tegen Bulgarije werd, evenals een dag eerder tegen Servië, met 3-0 verloren.

Bij het OKT ligt voor de winnaar een ticket naar de Spelen in Tokio klaar. Om daar kans op te maken, had Nederland dinsdagmiddag moeten winnen van Bulgarije. Dat zat er duidelijk niet in. De Bulgaren waren met 25-19, 25-16 en 25-15 veel te sterk voor Oranje.

Door de nederlaag kan Nederland de halve finale van het OKT niet meer bereiken. Maandag werd er ook al kansloos verloren van Servië (25-18, 25-18, 25-17). Woensdag speelt Nederland de laatste poulewedstrijd van het toernooi tegen Frankrijk.

Bron: www.omropfryslân.nl