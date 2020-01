IJsster-pupillen op dreef

Sneek-De pupillen van de IJsster zijn dit seizoen zeer goed op dreef. De ijstrainingen op de woensdagavond en zaterdagochtend in combinatie met de zaaltraining op de maandag werpen hun vruchten af. Tijdens het Iepen Frysk Kampioenskip in Leeuwarden stonden 10 IJsster-pupillen aan de start. Bij de A-pupillen verraste Ilyas Temel vriend en vijand door de 100m in de snelle tijd af te leggen van iets meer dan 14 seconden. Ook Christian Groenhof, Tim Elferink en Jildau de Graaf lieten zien goed uit de voeten te kunnen op het gladde ijs van de Elfstedenhal, evenals Huub Adema die bij de B-pupillen een knappe 12.8 reed. Helaas kwam hij op de 500m ten val. Voor Mirte Dirksen was dit haar eerste wedstrijd. Ze reed in de categorie meisjes pupillen D, evenals Tessa de Vries en Marin Steegstra.

Alle drie dames reden mooie persoonlijke records op de 100m en 300m. Ditzelfde deed Pascalle van Weert bij de meisjes pupillen C. Aan het eind van de ochtend werd er bovendien een heuse marathon verreden. Hierin streden de jongens en meisjes per leeftijdscategorie in een grote groep om de winst. Afhankelijk van de categorie werd na 3, 4, 7 of 9 ronden de bel geluid voor de laatste ronde. Na de eerste ‘loze’ ronde waarin iedereen bij elkaar moest blijven, sprintte Eva-Sofie Elferink bij de meisjes pupillen C weg.

Gecoacht door haar trainer en pake Piet Gemser greep ze stoutmoedig de leiding. Deze gaf ze vervolgens niet meer uit handen en met beide armen in de lucht kwam ze juichend over de finish, luid aangemoedigd door haar clubgenoten en de andere IJsster-fans. Alle overige pupillen reden hun marathon keurig uit waarbij de prestaties van Jildau de Graaf, Christian Groenhof en Tim Elferink extra opvielen. Laatst genoemde werd, mede door zijn winst op de 500m, tweede in het eindklassement van het Iepen Frysk Kampioenskip.

Op Thialf stonden zondag 5 januari vrijwel alle bovengenoemde pupillen wederom aan de start van de eerste clubwedstrijd van 2020. Ook Elbrich de Jager, Stefan Huizinga, Mirna van der Terp en Johannes Hoomans waren van de partij. In totaal werden er maar liefst 12 persoonlijke records gereden. Hofleveranciers waren Marin, Ilyas en Stefan die op beide afstanden hun beste tijd tot dusverre reden. Een mooi uitgangspunt voor het tweede deel van het schaatsseizoen dat nog tot eind maart duurt. Daarna zullen de IJssterren hun schaatsen weer verruilen voor skeelers.