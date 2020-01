Lykle Bleekveld nieuwe hoofdtrainer v.v. Heeg

Heeg-Met ingang van het komend seizoen is Lykle Bleekveld de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Heeg. Bleekveld is nu nog trainer bij v.v. Nijland dat in de tweede klasse uitkomt. De in Welsrijp woonachtige oefenmeester is in het bezit van TC I en heeft ruime ervaring in het trainersvak. Zo was hij eerder hoofdtrainer bij Ouwe Syl, SDS, Nijland, Hardergarijp, LSC 1890, Top’63 en Franeker. Daarnaast is hij een periode jeugdtrainer bij Cambuur geweest.

In het dagelijks leven is Bleekveld werkzaam bij een accountantskantoor. Voor zijn trainerscarrière heeft Bleekveld jarenlang in het eerste elftal van Foarút gevoetbald. Bij deze vereniging is hij op dit moment nog actief als speler in het 45+ elftal.

Beide partijen zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.