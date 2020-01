VC Sneek wint zonder set verlies in Gennep

Gennep- VC Sneek heeft vanmiddag met 0-3 gewonnen op bezoek bij FAST Flamingo uit Gennep. Met de overwinning komen de Snekers op de ranglijst in de buurt van FAST, dat op de vierde plaats staat. De setstanden waren 18-25, 15-25 en 19-25.

Arlène van der Meer en Iris Reinders zorgden beide voor vijftien punten voor VC Sneek. Het was de eerste wedstrijd van VC Sneek in 2020. Voor de kerstdagen won Sneek ook al met 3-0 op bezoek bij Regio Zwolle, ook al een ploeg die hoger staat. Dat is woensdag a.s. ook de tegenstander, maar dan in Sneek.

Bron: www.omropfryslân.nl