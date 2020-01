Tussenbalans resultaten voetbalclubs uit de GrootSneek regio

Sneek- Halverwege de competitie kan de balans worden opgemaakt. De ene ploeg kan het kampioenschap als realistisch doel hebben, terwijl de ander hoopt nacompetitie te ontlopen of juist te behalen. GrootSneek maakt een rondje langs de velden.

Blauwhuis

Voor voetbalvereniging Blauwhuis is de vijfde klasse de afgelopen jaren de klasse geworden waarin men als het ware is ‘vastgeroest’. Met de doorstroom van spelers uit de gezamenlijke jeugdafdeling met IJVC ontstaat er een team met steeds meer ervaring. Na elf wedstrijdronden staan de mannen van trainer Bennie Zeilmaker op de zevende plaats, oftewel bovenaan in de middenmoot. Toch kunnen de mannen van het vlaggenschip uit het gelijknamige dorp nog stijgen, gezien het feit dat men twee wedstrijden minder heeft gespeeld ten opzichte van de andere teams. Grote man is Barry Hamstra, overgekomen van FC Harlingen, met elf doelpunten in de huidige competitie.

Heeg

Nul uit acht was het resultaat na acht speelronden voor voetbalvereniging Heeg. De plaatselijke trots voetbalde vaak goed mee, maar stond vervolgens na negentig minuten telkenmale met lege handen. In de negende, tiende en elfde wedstrijd speelde Heeg vervolgens zeven punten bijeen. Trainer Arjen Hoekstra vertelde weer terug te gaan naar de basis, waarna de resultaten terugkeerden. Na dit seizoen, waarbij Heeg alsnog hoopt te eindigen in de middenmoot, zal er een nieuwe trainer voor de groep staan.

TOP’63

In de voetbalbijlage van augustus werd spits Roelof Booy gevraagd naar zijn verwachtingen. Hij hoopte dit seizoen wel een stap te gaan maken met zijn ploeggenoten richting de middenmoot. Zo halverwege de competitie is de oogst slechts een voorlaatste plaats met slechts één punt voor op de nummer laatst. Traditioneel is TOP na de winterstop een ploeg om rekening mee te houden, waar vaak het puntenaantal toeneemt en er net geen degradatie of nacompetitie hoeft te worden gespeeld. De nieuwe trainer (de huidige trainer Henk van Hes vertrekt, red.) zal wellicht een scenario in het achterhoofd hebben dat hij in de vijfde klasse zal moeten starten.

LSC 1890

Aan de Leeuwarderweg is de weg, na een wel heel magere periode, omhoog ingezet. Ondanks dat er vaak een overwicht was werden de punten niet direct binnengehaald. Vanaf de wedstrijd tegen DTD (8-0 winst, red.) tot aan de winst op EMMS (4-5) werden er tien punten in vier wedstrijd behaald en dat impliceerde in een enorme stap naar boven op de ranglijst. De blauwhemden hebben hierdoor nog steeds voldoende uitdaging in de competitie richting de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse te bewerkstelligen. De van SWZ Boso Sneek overgekomen Jorn Wester is na elf speelronden met tien doelpunten topscorer van de tweede klasse K zondag. Het is nog niet duidelijk wie Erik van der Meulen komend seizoen zal opvolgen.( inmiddels is bekend geworden dat Marcel Valk de opvolger van Erik van der Meulen wordt,red.)

Scharnegoutum

Vorig seizoen speelde Scharnegoutum voor promotie naar de tweede klasse. Dit seizoen verloopt het allemaal een stuk minder voorspoedig. Met zeventien punten staan de manschappen van trainer Remco Bervoets op de achtste plaats. De nummer vier van de ranglijst, Heerenveense Boys, staat echter slechts drie punten boven hen. De winst lijkt met name te behalen in het offensieve gedeelte. Negentien doelpunten voor en zestien tegen in elf wedstrijden is gemiddeld genomen niet al te goed.

Waterpoort Boys

Trainer Janco Croes van Waterpoort Boys vertrekt, evenals veel oefenmeesters in de GrootSneker regio, na dit seizoen bij zijn huidige vereniging. De trainer heeft dan drie seizoenen aan het roer gestaan van WPB. Dit seizoen staan de Snekers op een vijfde plaats in een kwalitatief sterke vierde klasse. Een aantal jeugdspelers heeft, soms noodgedwongen, al aan het niveau van het eerste elftal kunnen snuffelen. In de top van de ranglijst is nog lang niet bekend wie er kampioen gaat worden. De nummers één tot en met vijf staan slechts vier punten van elkaar. Alles is nog mogelijk.

IJVC

In IJlst is er voor het eerst in jaren weer eens de hoop in de winterstop om mee te gaan doen aan de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse. UDIROS en Nagele lijken met elkaar de strijd om het kampioenschap te gaan beslissen, maar de plekken daaronder geven recht op deelname aan het toetje. Onder leiding van Johan Faber, ook komend seizoen trainer van de Kypmantsjes, gaan de blauwhemden vol voor deze plaats. Negen spelers wisten al eens het net te doen trillen bij de tegenstander, waarvan Rens Soenveld het vaakst doel trof met vier doelpunten.

SWZ Boso Sneek zondag

De koploper in de eerste klasse F op zondag, SWZ Boso Sneek, moet voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Wellicht dat deze in de Hoofdklasse actief zal zijn als de mannen van trainer Germ de Jong zo doorgaan. Met één wedstrijd minder hebben de witzwarten evenveel punten als de nummer twee. Goudhaantje dit seizoen is wederom spits en aanvoerder Gerben Visser. Saillant detail is dat ook Klaas Boersma regelmatig zijn doelpuntjes heeft meegepikt. Hij is normaliter doelman maar maakte dit seizoen voornamelijk als linksbuiten furore.

HJSC

Na het kampioenschap in de vijfde klasse in het afgelopen seizoen heeft HJSC het nu een stuk lastiger. Na elf wedstrijden zijn er slecht twee winstpartijen te noteren, twee gelijke spelen en zeven verliesbeurten. Acht punten prijken achter de naam van de groenhemden. De nummer zeven, Foarút heeft echter zes punten meer waardoor er nog niets verloren is om rechtstreekse handhaving te bewerkstelligen. Om dat te realiseren zullen de mannen van Pope Leffring, die de onlangs onverwacht opgestapte Broer Wiebe de Ringh als interim oefenmeester tot het eind van het seizoen verving, wel meer doelpunten moeten maken dan de zestien die er tot nu toe in zijn geschoten.

ONS Sneek

Zeven seizoenen lang bivakkeert ONS Sneek als hoogst spelende club uit de regio in de Topklasse/Derde Divisie. Na een zomer waarin meerdere ervaren spelers werden vervangen door jonge spelers uit de regio is de rode lantaarn in Sneek aangekomen. Inmiddels lijkt het behalen van de nacompetitie al schier onmogelijk. Met een overwinning, drie gelijke spelen en veruit het slechtste doelsaldo in de competitie lijkt een degradatie niet meer te voorkomen.

Black Boys

Voor voetbalvereniging Black Boys is het seizoen een stuk beter begonnen ten opzichte van de vorige jaargang. Destijds moest een inhaalrace worden gestart na de winterstop. Nu zijn de ‘swartsjes’ in de eerste elf wedstrijden al twaalf punten rijker. Met Dennis Niemarkt, al goed voor tien doelpunten, is Black Boys al jarenlang verzekerd van veel doelpunten. Wanneer Black Boys dit gemiddeld aantal punten per wedstrijd binnen blijft halen dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht om ook komend seizoen vierde klasser te zijn.

Nijland

Na de tweede klasse prolongatie vorig seizoen lijkt halverwege het seizoen voor Nijland hetzelfde lot te gelden als ONS Sneek. Enkel SC Joure verslikte zich deels in Nijland met een gelijkspel en verder wonnen de overige tien ploegen allemaal van de mannen Lykle Bleekveld. Koploper Burgum versloeg de mannen van de scheidend trainer pas in de laatste minuten van de wedstrijd en ook dikke nederlagen zijn er niet te noteren. Aanvallend is het voor Nijland echter lastig om dit seizoen doelpunten te maken. Nog geen één goal per wedstrijd gemiddeld. Dat vraagt om moeilijkheden.

Woudsend

Voor de plaatselijke voetbaltrots Woudsend zijn slechts zes behaalde wedstrijdpunten in elf wedstrijden ronduit pijnlijk te noemen. Het vooruitzicht op enkel een nacompetitie is ver te zoeken en degradatie is niet meer mogelijk omdat het al in de laagste klasse speelt. Buiten deze trieste constatering is Joeri Sybesma met vier doelpunten de clubtopscorer, het lichtpuntje van dit seizoen.

SWZ Boso Sneek Zaterdag

Met de aanwinsten van afgelopen zomerstop en de selectie die er al stond, hadden vriend en vijand SWZ Boso Sneek zaterdag al voor er een bal gespeeld werd als dé kampioenskandidaat bestempeld. Na elf speelronden staat de ploeg echter niet bovenaan. Iets wat de mannen van het trainersduo Boot/ van Stralendorff niet gewend zijn. De meest scorende club uit de regio zal dus genoegen moeten nemen met het feit dat men geen ‘herbstmeister’ is. Maar of je wakker moet liggen van dat gegeven is een tweede. Kevin Huitema (12 doelpunten) en Jesse Lee Staalsmid (11 goals) draaien persoonlijk een uitstekend seizoen.

SDS

Competitiegenoot SDS verlengde onlangs het contract met trainer Douwe Posthuma. De oefenmeester was al zeer tevreden met de ontwikkeling van zijn ploeg en de meest recente wedstrijden, de winstpartijen bij Heerenveense Boys en thuis tegen SWZ Boso Sneek deden bij velen voetballiefhebbers de wenkbrauwen fronsen. Ondanks dat scoren een lastig iets blijkt is het aantal tegendoelpunten (elf na elf wedstrijden) indrukwekkend laag. Een eventuele plaats bij de top vier, op dit moment is het verschil één punt, lijkt misschien haalbaar waardoor nacompetitie een geweldig resultaat zal zijn. Aan het bekerverlies bij LAC Frisia zal men waarschijnlijk niet zwaar tillen in het centrum van de Greidhoeke.

Tekst: Joeri van Leeuwen

Foto Henk van der Veer