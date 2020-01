Marrit Jasper niet in nationale selectie voor olympisch kwalificatietoernooi

Sneek- Volleybalster Marrit Jasper uit Sneek is niet opgenomen in de nationale selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De nieuwe bondscoach Giovanni Caprara heeft zondag zijn selectie van veertien speelsters bekendgemaakt en daar zit Jasper niet bij.

Afgelopen week speelde een voorselectie met vijftien Nederlandse volleybalsters een paar oefenwedstrijd tegen Duitsland. Toen zat Marrit Jasper nog wel bij de selectie. Celeste Plak was nog een twijfelgeval, omdat ze niet volledig inzetbaar was. Bij de laatste oefenwedstrijd bleek dat Plak fit genoeg is om mee te doen aan het OKT.

Bij de definitieve OKT-selectie van veertien speelsters is Jasper dus de enige die afvalt. De selectie is voor een groot deel hetzelfde als de afgelopen jaren, alleen Floortje Meijners is sinds kort terug, nadat ze ruim twaalf jaar geleden haar laatste interland speelde. Haar rentree lijkt nu ten koste te gaan van Jasper.

Vaak vaste kracht

De afgelopen jaren was de 23-jarige Jasper een vaste kracht in de nationale volleybalselectie. Zo werd ze in 2017 met Nederland tweede op het EK, in 2018 vierde op het WK en ook vorig jaar deed ze mee op het EK. Toen werd Nederland vijfde.

Kwalificatietoernooi begint dinsdag

De volleybalsters beginnen dinsdag aan het kwalificatietoernooi in Apeldoorn. In de poulefase zijn Azerbeidzjan, Bulgarije en Polen de tegenstanders. De beste twee van de poule gaan naar de halve finale. Alleen de winnaar van de finale plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokio, later dit jaar.

