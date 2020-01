Vera de Vries en Sam van der Werf in top van Sylvestercross

Soest- De veldlopers van atletiekvereniging Horror blijven het onverminderd goed doen in de grote nationale veldlopen. In de Sylvestercross in Soest waren Vera de Vries en Sam van der Werf de absolute uitblinkers. Vera de Vries eindigde na haar podiumplaats in Amsterdam opnieuw op de derde plaats bij de meisjes A. In de wetenschap dat zij slechts vijf seconden achter de winnares finishte gloort er in de resterende drie veldlopen misschien een keer een overwinning.

Voor Sam van der Werf lijkt dat nog iets te veel gevraagd. Het gat met de winnaar was in Soest nog aanzienlijk. Echter een vierde plaats in een dergelijk sterk veld getuigt van grote klasse. Bij de meisjes C kwam Femke Yska(11e) nog dicht bij een top-10 notering. Femke werd op enkele seconden gevolgd door Tess Jaarsma(14e). D-junior Jiri Heppener en B-juniore Suze de Vries finishten respectievelijk als 20e en 24e. Senior Peter-Jan de Jong mocht zich weer meten met nagenoeg de hele nationale top op de middenafstand. In de sprintcross finishte de Jouster als 34e.