IJsclub Tirns viert 150-jarig jubileum met een reünie en boek

Tirns-Het is december 1869 als in het dorpscafé van Tirns een illuster gezelschap, ‘gegoede burgers’, op uitnodiging van kastelein Eelke Aukes van der Werf bij elkaar komt om te bespreken of het ook mogelijk zou zijn ‘eener ijsclub’ op te richten. Het blijkt een schot in de roos, want ‘weldra telde IJsclub Tirns 43 leden’ en in januari 1870 is de ijsvereniging ook officieel een feit. Dokter Marginus Christianus Reginus Ledel wordt de eerste voorzitter, nee de president (!) en hij weet zich omringt door een bestuur en ‘commissarissen’.

Anderhalve eeuw later is IJsclub Tirns nog springlevend, genoeg reden om dat op 25 januari 2020 te vieren met een groot feest. GrootSneek zat aan de vooravond van het jubileumjaar aan tafel met Jacob Wiersma, huidig voorzitter, Klaas Bootsma de penningmeester en Rudy Rienstra lid van de jubileumcommissie en samensteller van het boek over ‘150 jier Iisklup Turns’ en noteerde het volgende verhaal.

Sociale functie

“We hawwe no in relatyf jong bestjoer”, zo begint voorzitter Jacob Wiersma het gesprek, om te vervolgen met “Ik bin keazen as foarsitter doe’t ik der tidens in fergadering yn Reahûs net by wie”. Het blijk illustratief voor de sfeer van deze hoogbejaarde ijsclub. “At der wat is dan stean we der mei elkoar foar”, weet Wiersma. “Minsken hiene 150 jier lyn ek al ferlet fan wat ferdividaasje en der waarden wol riderijen holden. Allinne it wie noch net offisjeel en doe is der in iisklup oprjochte dy’t in sosiale funksje hie dy’t der mei foar soargje moast dat de minsken de lange winterjûnen noflik trochkamen. Ride en feestfiere hearden byelkoar en dat is eins no noch sa. At de gelegenheid der is om in riderij te organisearjen dan dogge we dat, mar nei ôfrin moat der ek wat wêze”, weet Klaas Bootsma.

Hawwe we hast wer in feestje?

“Klopt”, vult oud Sneker maar sinds jaar en dag Turnser Rudy Rienstra aan. “Dat stiet allegear yn de notulen dy’t der fan 150 jier iisklup noch binne. Dat is prachtich om troch te sneupen, al wie it allinne al om it taalgebrûk. Je lêze yn de notulen in hiele ûntwikkeling fan’e wrâld mar úteraard ek fan Turns. Dat sjochst yn it lyts yn de iisklup werom. Dy feesterij is net samar wat, in gleske bier wie net allinne mar in gleske bier, mar der moast wat komme foar de minsken dy’t gjin wurk hiene. De minsken soargen foar mekoar en dat is noch altyd sa yn Turns. It sosiale ferhaal is hjir hiel wichtich. At der ris in jier net ride wurde koe seine we al gau tsjin mekoar ‘hawwe we ek hast wer in feestje?’ En dat wie altyd om’e twa à trije jier. Mar sûnt we in eigen iisbaan ha, koene we hast elk jier noch wol even ride. Yn it boek jou ik omtinken oan datsoarte fan dingen, mar ek in protte anekdoates. Oer sân bruorren Altenburg dy’t yn 1890 al in 11-Stedentocht riden bygelyks. Do sjochst yn dy notulen dat der tal fan minsken dy’t earder in rol fan betsjutting yn de iisklup spilen noch altyd in rol hawwe.”

Nog altijd is bijna iedereen in het 200 inwoners tellende dorp lid van de ijsclub, waarvan de contributie een keer in de twee jaar wordt geïncasseerd. De wedstrijden van de ijsclub Tirns werden in het verleden op de Franekervaart georganiseerd, de eeuwenoude vaart die door het dorp stroomt. Als er in Tirns iets gevierd kan worden, dan wordt het niet nagelaten en de jubilea van de ijsclub vormen dan ook een rode draad in geschiedenis.

Het 150-jarig jubileum

Nu het bijzondere jubileum voor de deur staat, heeft de ijsclub ook weer een jubileumcommissie in het leven geroepen die het bestuur zal bijstaan. Die commissie bestaat uit Rudy Rienstra, Gerard de Boer en Jaring Hofstee. Op de jubileumavond zal Hedman Bijlsma, de bekende publicist van vele schaatsboeken, een bijdrage leveren aan de jubileumherdenking.

“Ik haw ferline jier foarsteld om ek in boek oer de histoary fan ús iisklup gear te stâlen, omdat we al safolle ynformaasje hiene, en ik bin sûnt dy tiid amper mear thús om oeral info en foto’s op te heljen”, zegt Rienstra lachend. “De minsken binne hartsikkene entûsiast!”

Het zal niet bij een boekaanbieding blijven, er wordt op 25 januari ook een reünie georganiseerd, waarbij ongetwijfeld de oude winterverhalen de revue zullen passeren. “Hoe’t de dei der eksakt fierder útsjen sil, is noch even ôfwachtsje want de minsken koene har oant 16 desimber opjaan. Fan 14.00-16.00 oere binne der aktiviteiten foar de jeugd. Om fjouwer oere is de iepening en oant seis oere kinne de minsken at se dat wolle it doarp even yn. De tsjerke kin besjoen wurde en ek boubedriuw Bootsma is iepen. Om seis oere kin oanskood wurde foar in lekker stamppotbuffet en dan hâldt Hedman Bijlsma in nijsgjirrige lêzing mei ek muzyk fan Turns43. De band Smûk slút de dei dan ôf mei in spetterjend optreden dat oan iene oer nachts duorje sil”, licht Jacob Wiersma het programma toe.

De Joostemabaan van Tirns

Joost Schaap kocht zeven jaar geleden een stuk land, waar een kademuur omheen is gelegd. ’s Winters wordt er water opgepompt en is het hopen op een ijsvloertje. De baan is een echte aanwinst voor de ijsclub van Tirns. Schaap, die 30 jaar bestuurslid van de ijsclub was, overleed in 2019 op 77-jarige leeftijd. De ijsbaan is vernoemd naar het oud-bestuurslid.

Henk van der Veer