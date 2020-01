Zeemeerminnen tijdens eerste geslaagde Nieuwjaarsduik Heeg

Heeg- De eerste Nieuwjaarsduik van Heeg is vanmiddag een daverend succes geworden. Tientallen bikkels trotseerden de winterkou, de temperatuur lag om het vriespunt, om een duik in ijskoude water te nemen. “Boppe ferwachting, we hiene yn’t foar al tsjin mekoar sein, at der net genôch animo is, geane we sels it wetter yn”, aldus een van de organisatoren. Ze konden de kleren aanhouden net als een grote groep belangstellende fans op het strandje.

Onder de deelnemers was ook een handvol zeemeerminnen, gekleed in glittergroen die vooraf aan de steenkoude plons in het water een warming-up deden. Op het strandje bij It Sylhûs aan de Pharshoeke, stonden overigens ook een aantal vuurtonnen waar de deelnemers, zich enigszins konden opwarmen.

De brandweer van Heeg was bovendien paraat voor het geval dat. Het bleek gelukkig niet nodig om in te grijpen en even na vier uur tikten de deelnemers de bel, die 25 meter verderop aan een balkje boven het water hing, aan.

De mist maakte het geheel behoorlijk heroïsch. Gelukkig was er na afloop, voor de met oranje Unox-muts getooide deelnemers, snert, glühwein en chocolademelk. Een perfecte organisatie!

Foto’s Henk van der Veer