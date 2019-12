Volleyballer Gijs van Solkema in OKT-selectie

Sneek-Volleyballer Gijs van Solkema heeft zich geplaatst in het team dat in actie komt bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. De 21-jarige Sneker speelt sinds mei dit jaar in het Nederlands team, maar mag regelmatig op een basisplaats rekenen in de ploeg die onder leiding staat van bondscoach Roberto Piazza.

Het Olympisch kwalificatietoernooi wordt van 5 tot en met 10 januari gehouden in Berlijn. Oranje strijdt met zeven andere landen om één ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/