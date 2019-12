De Silversterloop 2019

Poppenwier – Op 31 december wordt wederom de Silvesterloop georganiseerd. Gezellig en sportief het oude jaar afsluiten?

Dat kan door te wandelen of hard te lopen. Er worden verschillende afstanden georganiseerd; 5 km, 10 km en 10 mijl (start om 13:00 uur). Dit jaar is er een nieuwe wandelroute van 18 km (start om 12:00 uur) die onder andere langs de Grienedyk gaat. Onderweg is het mogelijk om op diverse locaties een hapje of drankje te nuttigen waaronder in Gau bij Us Gebou en Restaurant De Potten.

Alle afstanden starten en finishen bij De Trilker in Poppenwier. Meedoen kost €5,-. De opbrengsten van de Silvesterloop 2019 gaan wederom naar het goede doel. Vorig jaar hebben wij € 1.500 kunnen doneren aan Stichting Ambulance Wens Friesland. We hopen dit jaar wederom een prachtig bedrag te kunnen overhandigen. Het goede doel dat we in 2019 steunen is ‘Het vergeten Kind’.

Traditiegetrouw wordt de Silvesterloop verkleed gelopen, dus schroom niet en wees creatief!

Graag zien wij u op de laatste dag van het jaar in Poppenwier.