Groningen – Mariska Langius met paard Caliber hebben de tweede plek weten te behalen in de finale van IICH Groningen, met 70,750%. Hiervoor hadden zij zich in september geselecteerd. Een prachtig resultaat voor een zeer jong paard van 4 jaar oud die nog maar een half jaar onder het zadel is, wat Mariska overigens ook zelf heeft gedaan. Dit was de eerste keer dat zij een kuur op muziek moest laten zien.