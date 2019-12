Perfecte omstandigheden tijdens achtste Scharnegoutumer Snertloop

Sneek – Vandaag werd alweer de achtste editie van de Scharnegoutumer Snertloop georganiseerd. Onder perfecte omstandigheden – fanatieke supporters, ideaal hardloopweer en goede organisatie – begaven zich meer dan 100 deelnemers aan de loop van 5 of 10 kilometer door Scharnegoutum.

De Scharnegoutumer Snertloop valt en staat met de inzet van vrijwilligers, die elk jaar weer hun uiterste best doen om een mooi parcours uit te zetten voor de mensen die het jaar sportief willen afsluiten. Om 13:00 uur vertrokken de deelnemers vanaf de Kromme Tille, om vervolgens met het nieuwe fietspad langs het spoor richting Boazum kennis te maken. Hier scheidden de wegen van de deelnemers aan de 5 en 10 kilometer. Zo moesten de deelnemers aan de 10 kilometer het parcours over de Leane volgen om bij de finish te komen. Bij de finish stond traditiegetrouw, een kop warme snert voor de deelnemers klaar en was het tijd om de winnaars te huldigen.

De winnaars

De uitslagen

Vrouwen – 5 kilometer

1. Monique de Jong 23.24

2. Djoeke van de Weide 25.24

3. Nienke Doevendans 26.10

Mannen – 5 kilometer

1. Marco van Meerveld 18.10

2. Marc Grondsma 18.38

3. Mark de Boer 19.34

Vrouwen – 10 kilometer

1. Janneke v.d. Windt 42.46

2. Engelien v.d. Zwaag 47.38

3. Mariska van Erkelens 48.04

Mannen – 10 kilometer

1. Edwin Drost 35.51

2. Sander van Hoorn 35.57

3. Freek Welbedacht 36.20

Jongens t/m 12 – 5 kilometer

1. Michel Oud 23.11

2. Cas de Jong 24.22

3. Lucas Gaastra 26.00

Meisjes – 5 kilometer

1. Sanne v.d. Werf & Anne Silvius 34.50

Foto’s: Dian de Jong