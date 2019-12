Voor diegenen die 2019 sportief willen afsluiten: de Scharnegoutumer Snertloop a.s. zaterdag

Scharnegoutum – Voor diegenen die het jaar 2019 sportief willen afsluiten: de achtste editie van de Scharnegoutumer Snertloop op 28 december 2019 in Scharnegoutum. Iedereen die van wandelen, joggen, hardlopen houdt, kan zich inschrijven voor routes van 5 of 10 kilometer. Deelname is gratis.

Uiteraard heeft de Snertloop zijn naam te danken aan de heerlijke erwtensoep die na de loop geserveerd wordt aan de deelnemers. Het inschrijven kan vanaf 12:30 uur in sportcomplex de Kromme Tille aan de Fleardyk. Deze is tevens beschikbaar voor omkleden en een warme douche na afloop.