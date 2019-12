Sabbatical Mar-athon rond Sneek en meer i.v.m. Slachtemarathon 13 juni 2020

Sneek – De 5e Mar-athon rond Sneek en meer 2019 was een zeer succesvolle editie met

3 dagen volop zomerweer. De organisatie kijkt positief terug op een geweldig evenement van enthousiaste deelnemers, vrolijke en onmisbare vrijwilligers en vriendelijke hulpdiensten, van nog grotere aantallen publiek en het geweldige zomerweer wat ten deel mocht vallen. Maar ook van afzien en diep doorbijten waarin de 5e editie een onvergetelijk zomerweekend werd.

Slachtemarathon zaterdag 13 juni 2020

De Mar-athon rond Sneek en meer neemt een sabbatical in 2020 om voor 1 jaar plaats te maken voor dat andere prachtige en unieke wandel- en hardloop- evenement in Fryslân “de Slachtemarathon 2020”. Dat eens in de 4 jaar georganiseerd wordt.

Op zaterdag 13 juni 2020 is de 6e editie van de Slachtemarathon. De kaartverkoop en inschrijving start op zaterdag 18 januari vanaf 06.00 uur online via www.slachtemarathon.nl.

6e editie Mar-athon rond Sneek en meer 2021

De organisatie gaat komend jaar gebruiken om de voorbereidingen te treffen om in 2021 vol energie terug te komen voor de 6e editie van de Mar-athon rond Sneek en meer.