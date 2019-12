Klaas Wittermans volgend seizoen hoofdtrainer HJSC

Hommerts- Het bestuur van voetbalclub H.J.S.C. is verheugd mee te kunnen delen dat het in Klaas Wittermans uit Sneek de nieuwe hoofdtrainer heeft gevonden. Vanaf de zomer van 2020 zal hij aan het roer staan bij het eerste elftal van H.J.S.C. De club en trainer zijn een overeenkomst van een seizoen aangegaan, maar de intentie is er om langer samen te werken.

Wittermans is in het bezit van TC II en heeft ruime ervaring in het trainersvak. Hij bekleedde onder meer de trainersstoel bij Sleat, DWP, QVC, Heeg, Langezwaag en Oosterlittens. In het seizoen 2011/2012 troffen we Wittermans met vv Heeg, waarin HJSC de beslissingswedstrijd om het kampioenschap verloor met 0-1. Momenteel is hij trainer van Oldeboorn in de vijfde klasse B op zondag.

De trainer bracht onlangs al een bezoekje aan HJSC, toen het een thuisduel speelde tegen AVC. Die wedstrijd ging met 1-4 verloren. ,,Ik heb na die wedstrijd de selectie even bekeken en ik werd enthousiast van de gedachte om bij HJSC aan de slag te gaan. ,,Ik zie mogelijkheden om het team door te ontwikkelen naar een stabiele vierdeklasser. Dit ook met de wetenschap, dat het volgende seizoen er jeugdspelers bijkomen uit de JO 19-1. Mijn ambitie is om jonge ploegen door te ontwikkelen.”

Onder leiding van Pope Leffring zal HJSC 1 er alles aan doen om zich dit seizoen te handhaven in de vierde klasse. Leffring werd vorige week aangesteld als de nieuwe interim-trainer, als opvolger van de tussentijds opgestapte Broer Wiebe de Ringh.