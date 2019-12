ONS Sneek verlengt de jeugdopleiding en start komend seizoen met een JO21 elftal

Sneek- Het doel van het JO21 elftal is om de doorstroom van de jeugd naar de senioren te bevorderen. Spelers krijgen twee jaar extra de tijd om zich te ontwikkelen, in een groep met talentvolle jonge spelers, met goede faciliteiten en voorwaarden.

Dit team zal bestaan uit spelers van het huidige tweede elftal, spelers die overkomen vanuit de JO19-1 (tenzij spelers direct bij het eerste elftal aansluiten) en eventueel externe spelers die zich melden voor de JO21 selectie. Dit team zal in de plaats komen van het huidige tweede elftal.

De KNVB heeft recent aangekondigd dat zij volgend jaar gaan starten met een O21 competitie voor profclubs en enkele topamateurs die met hun O19 team op 1e/2e divisieniveau spelen. Daarnaast zal gestart worden met een O23 competitie voor amateurclubs die met het eerste elftal uitkomen in de 2e/3e divisie. Wij kiezen voor een JO21 elftal, omdat wij dit team zien als een verlengde van de jeugdopleiding.

In januari zal de KNVB de clubs informeren over de JO23 competitie. Op basis daarvan zal worden besloten of ONS Sneek JO21 in een JO23 competitie zal gaan uitkomen, of dat het team in de reserve hoofdklasse zal spelen, de competitie van ons huidige tweede elftal.

Wij willen dit elftal zo goed mogelijk gaan faciliteren, zodat spelers zich kunnen doorontwikkelen en uiteindelijk de stap naar het eerste kunnen maken. Zo zal dit team in plaats van twee keer in de week (zoals het tweede elftal nu doet), drie keer in de week gaan trainen (net zoals in de jeugd). Verder zal er voor dit elftal ook gebruik gemaakt gaan worden van video-analyse, loop- en coordinatiescholing en bijvoorbeeld fysieke metingen.

Verder zal dit team een volwaardige selectie krijgen met voldoende spelers. In dit team mogen een aantal dispensatiespelers uitkomen, dat t.z.t. bepaald zal worden. Ook zal gewerkt worden met een volwaardige staf, bestaande uit een trainer/coach met minimaal een TC2 diploma, een teammanager, grensrechter en een verzorger.

Het gehele jaarprogramma voor dit JO21 elftal zal t.z.t. nog verder worden uitgewerkt. Bij dit programma kan naast de trainingen en wedstrijden gedacht worden aan activiteiten met Jong ONS, periodieke oefenwedstrijden tegen eerste elftallen en eventueel stages bij het eerste elftal.

Alle spelers op wie dit betrekking heeft zullen in de loop van de tweede seizoenshelft worden uitgenodigd voor een voorlichting. Ook talentvolle spelers in de regio die zich verder willen ontwikkelen kunnen zich melden. Selectietrainingen in het voorjaar van 2020 behoren tot de mogelijkheden.