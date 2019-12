De schutters halverwege 2019-2020

Sneek- De MSN van Sneek Wit Zwart ZM staat hoog in het klassement, al moet men die drie letters in het geval van ZET EM vervangen door HHS. Met in alfabetische volgorde Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid beschikt de zaterdagtak van de wit-zwarten over een doorgaans doeltreffende voorhoede. waarbij de oudste Huitema tot nu toe al dertien keer doel trof en Staalsmid en Huitema junior goed zijn voor resp. elf en zes goals.

Naast Kevin Huitema staat met Gerben Visser namelijk een speler die ook andere jaren het net liet bollen. De Lemster leverde met dertien treffers niet alleen een belangrijke bijdrage aan de huidige positie van Sneek Wit Zwart (koploper), maar bezorgde met één van die treffers de wit-zwarten ook de eerste periodetitel, die Sneek Wit Zwart ZM overigens ook binnen wist te halen. Met twaalf “hits” neemt Jorn Wester van LSC 1890 de derde plek in, waarbij een speciale aantekening op zijn plaats is omdat de rechtsbuiten in één wedstrijd de omroeper vijf keer tot actie dwong en daarmee als de Alfonso Alves van Sneek een unieke prestatie leverde.

​Achter deze spelers tikten ook de al genoemde Jesse Lee Staalsmid en Dennis Niemarkt van Black Boys met resp. elf en tien treffers de dubbele cijfers aan en zij worden op de voet gevolgd door Matts Bruining van Sneek Wit Zwart en Robert Minks van Waterpoort Boys die beide acht keer trefzeker waren. Bruining ontpopt zich meer en meer tot een factor van belang en Minks is na vorig seizoen toen het allemaal wat moeizamer liep, weer helemaal opgebloeid.

De achtste plaats wordt met zes “hits” gedeeld door Daan Daniëls van LSC 1890 en Joey Huitema van Sneek Wit Zwart ZM, waarbij moet worden aangetekend dat beide niet in alle wedstrijden aan de aftrap verschenen. Dat laatste geldt ook voor Thierry Waffleu Talla van Black Boys die met vijf treffers de tiende plaats deel met Freerk de Jong van Sneek Wit Zwart ZM.

Een aantekening valt ook Klaas Boersma ten deel, want de voormalige doelman van de wit-zwarten, wist als veldspeler al vier keer te scoren en dat aantal is gelijk aan dat van de topscorer van ONS Sneek i.c. Sam Crowther, Tom Doldersum (LSC 1890), Tarik Hamdi (Waterpoort Boys), Ruben Ybema (Sneek Wit Zwart) en Tim van der Werf (Waterpoort Boys). Het lijstje met doelpuntenmakers wordt tenslotte afgesloten met een aantal spelers die in de voorbije maanden drie of twee keer de handen in de lucht staken.

Foto Henk van der Veer: Kevin Huitema

Bron: https://pengel.weebly.com/