Twellegeasters trots op razendsnelle Nyck de Vries

Uitwellingerga -Tijdens het FIA Gala vorige week in Parijs ontving kampioen Nyck de Vries (24) de Formule 2-bokaal. Onze dorpsgenoot werd in september wereldkampioen in de Formule 2 raceklasse. Deze klasse wordt ook wel gezien als de kweekvijver van de Formule 1.

De Twellegeaster reed drie seizoenen in de Formule 2-klasse, maar is nu overgestapt naar de Formule E, een klasse met elektrische racewagens. Ooit uitkomen in de Formule 1 is voor Nyck geen doel op zich meer, zo liet hij tijdens het FIA Gala weten.

De bewoners van Plan De Grachten zijn maar wat trots op hun razendsnelle buurman. Als blijk van waardering voor zijn sportprestaties kreeg Nyck een flinke bos bloemen van de buurt. Nyck de Vries is een kind van de Grachten. Als kind van 8 jaar reed hij al op zijn motortje op de groenstrook aan de Bybaen zijn eerste rondjes. Sinds die tijd staat zo’n beetje alles binnen het gezin de Vries in het teken van de autoracerij.

(Foto: degrachten.frl)

Bron: http://www.topentwelonline.nl/site/