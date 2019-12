Thea kroontje wint zilver Dutch Mastercup

Sneek- Voor de steeds groter wordende groep wedstrijdschaatsers masters eindigde Thea Kroontje uit Sneek afgelopen zaterdag alsnog als tweede bij de dames tijdens de Dutch Mastercup (een serie van een drietal schaatswedstrijden waarbij men een poging kon doen aan de hand van een percentage om zo dicht mogelijk bij een wereldrecord te schaatsen op de door jou verreden afstand in je eigen leeftijdscategorie op Thialf, Enschede en de 11stedenhal)

Ondanks een liesblessure die ze bij de start van de 500 meter had opgelopen in Enschede kwam Thea toch aan de start op de 3000 meter in de 11stedenhal waarbij ze het record van de Russin Berezina verpulverde. Bij de drie wedstrijden (500 en 1000 in Thialf en 3000m in de 11stedenhal) waar Thea aan de start kwam schaatste ze naast haar al bestaande wereldrecords in de categorie 60, 65 jaar wederom een drietal wereldrecords op de 500, 1000 en 3000 m in de categorie 75 jaar e.o.

Haar trainingsmaatje van de IJsster Marlies de Jong 2 jaar geleden nog winnares van de Dutch Mastercup eindigde op een verdienstelijke 16e plaats bij de dames.

Op de foto Eva Riemersma (3e) Thea Kroontje (2e) en winnares Gerdien Meijer

Voor meer informatie kijk naar www.schaatscircuit.nl